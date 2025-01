Lautaro Martínez produceert hattrick voor Inter; AC Milan gaat onderuit in Zagreb

Lautaro Martínez heeft Inter hoogstpersoonlijk naar de zege tegen AS Monaco geschoten. De Argentijn produceerde een hattrick en zorgde zo voor de volledige productie: 3-0. AC Milan ging op bezoek bij Dinamo Zagreb, dat mede dankzij een vroege rode kaart voor Yunus Musah met 2-1 won. Dinamo valt echter net buiten de boot en is uitgeschakeld. Inter eindigt bij de eerste acht, terwijl Monaco en Milan naar de tussenronde gaan.

Inter - AS Monaco 3-0

Inter-spits Marcus Thuram werd na een fraaie aanname klungelig ondersteboven gelopen door Monaco-aanvoerder Denis Zakaria. Lautaro ging achter de bal staan en schoot niet heel overtuigend, maar wel raak: 1-0. De problemen voor Monaco werden daarna nog een stuk groter, toen Christian Mawissa Elebi vasthield bij Thuram en met rood naar de kant moest.

Het werd nog mooier voor Inter, dat de wedstrijd vroegtijdig in het slot gooide. Monaco werkte de bal slecht weg, waardoor Inter in balbezit bleef. Nicolò Barella behield het overzicht en legde af op Lautaro, die doelman Christian Mawissa kansloos liet: 2-0.

Inter, waar Denzel Dumfries en Stefan de Vrij overigens in de basis begonnen, kwam halverwege de tweede helft op 3-0. Een schot van Henrikh Mkhitaryan werd slecht verwerkt door Mawissa, waardoor Lautaro zijn hattrick kon voltooien: 3-0.

Dinamo Zagreb - AC Milan 2-1

Milan, met Tijjani Reijnders als controleur op het middenveld, kwam na een kleine twintig minuten spelen op achterstand. Martin Baturina profiteerde optimaal van geklungel in de verdediging van Matteo Gabbia, liep door en passeerde Mike Maignan: 1-0.

Vlak voor rust werd het nog erger voor Milan, toen Yunus Musah na een onhandige overtreding rond randje zestien zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg. De daaropvolgende vrije trap leverde niets op. Luka Stojkovic leek vlak na rust zelfs voor de 2-0 te zorgen, maar door hands ging het Kroatische feestje niet door.

Het waren slechte minuten voor Dinamo, dat enkele minuten later de gelijkmaker moest slikken. Christian Pulisic draaide open en knalde hard raak in de korte hoek: 1-1. Toch stelde Dinamo vlotjes orde op zaken. Marko Pjaca schoot beheerst raak in de verre hoek: 2-1.