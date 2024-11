Lautaro Martínez kopt zeer opgelucht Inter naar tweede plaats in de Serie A

Inter heeft zondagavond een zwaarbevochten zege geboekt op Venezia. In het eigen San Siro hadden de Milanezen moeite met de degradatiekandidaat, maar door een treffer van Lautaro Martínez werd het toch 1-0. In de laatste minuut van de blessuretijd werd een treffer van Venezia afgekeurd wegens hands. Voor Inter tellen de drie punten, waarmee het naar plek twee stijgt. Koploper Napoli bezit slechts één punt meer. Venezia staat achttiende.

Bij Inter mocht zowel Stefan de Vrij als Denzel Dumfries opdraven. Lautaro en Marcus Thuram waren de spitsen van trainer Simone Inzaghi. Bij Venezia stonden er met Ridgeciano Haps en Jay Idzes eveneens twee geboren Nederlanders aan de aftrap. Ex-Volendammers Gaetano Oristanio en Filip Stankovic stonden eveneens in de basis bij de bezoekers.

Inter deelde in de zesde minuut een serieuze waarschuwing uit. Een voorzet werd goed verwerkt door Thuram, die Lautaro daarmee een schietkans bood. De Argentijn zag zijn halve volley naast het doel vliegen. Venezia deed goed mee, al kon het niet voorkomen dat Inter regelmatig voor het doel van verscheen.

Zo had Thuram beter kunnen doen dan de bal in vrije positie in het zijnet te schieten en slaagde ook Henrikh Mkhitaryan niet in zijn missie, door de uitstekend keepende Stankovic. Na een fraaie dribbel en dito voorzet van Idzes had Venezia toe moeten slaan. Pohjanpalo tikte de bal door tot bij Oristanio, die niet genoeg richting een hoek schoot en Sommer de gelegenheid gaf om te redden.

Ook aan het begin van de tweede helft was er aan vermaak geen gebrek. Zo dacht Inter na een heerlijke aanval over de linkerkant en prima afronding van Mkhitaryan op voorsprong te komen. De man van de assist, Dimarco, bleek nipt buitenspel te hebben gestaan. Aan de andere kant liet Haps zich gelden met een prima voorzet op Joel Pohjanpalo, die Sommer zag redden met een katachtige reflex.

Pohjanpalo probeerde het vervolgens van iets verder weg en schoot nipt over. Lautaro was de volgende die in de op het scorebord had kunnen komen. De Argentijn schoot op Stankovic, waarna Mkhitaryan de rebound hoog over schoot.

Venezia hield zich keurig staande, maar bleek uiteindelijk toch niet opgewassen tegen de linkervoet van Dimarco. Zijn perfecte voorzet vloog over de Venezia-defensie naar de tweede paal, waar Lautaro zijn killersinstinct toonde: 1-0. Een nieuwe afgemeten voorzet van Dimarco kwam terecht bij Thuram, die besloot om eerst aan te nemen. Daardoor werd de hoek kleiner en kon Stankovic weer eens knap redden.

Inter had de wedstrijd vroegtijdig in het slot kunnen gooien. Stankovic keepte echter een uitstekende wedstrijd en redde op een poging van Hakan Çalhanoglu, die zijn bewondering uitte voor de kwaliteiten van de Serviër. De Vrij kopte ook nog naast, en dat leken zeer dure missers te worden. Een voorzet van Haps werd door Yann Bisseck in eigen doel gewerkt, maar door hands van Marin Sverko ging er toch een streep door de gelijkmaker.