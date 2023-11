Late nederlaag komt hard aan: MVV-fans vernielen het Roda-stadion

Zondag, 26 november 2023 om 18:03 • Wessel Antes • Laatste update: 19:03

Een deel van de supporters van MVV heeft zich zondag misdragen na de nederlaag van hun club in de Limburgse derby tegen Roda JC (1-0). Voetbal Ultras deelt via X video’s van het uitvak waarop fans de veiligheidsnetten slopen, om vervolgens stoeltjes op het veld te gooien. Ook is te zien hoe supporters de toiletten slopen in het Parkstad Limburg Stadion.

Een treffer van aanvaller Lennerd Daneels in de derde minuut van de blessuretijd bepaalde de eindstand zondag in het voordeel van Roda. Vervolgens ging het mis in het uitvak.

Het net dat speciaal is opgehangen voor het uitvak tijdens Roda - MVV, kan niet voorkomen dat er aantal stoeltjes op het veld terechtkomen. #rodmvv pic.twitter.com/M1chUNCuUP — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 26, 2023

Supporters trokken de speciaal gemonteerde netten kapot, om vervolgens stoeltjes op het veld te gooien. Het thuispubliek reageerde met een striemend fluitconcert, waarna ook het sanitair het moest ontgelden.

Op een video is te zien hoe de wc’s en kranen in puin liggen. Een met capuchon bedekte supporter probeert ook de deuren te slopen, maar slaagt daar niet in. De maker van de beelden lacht hardop om het vandalisme.

MVV heeft nog niet gereageerd op het gedrag van de supporters, die mogelijk moeten vrezen voor een straf vanuit de KNVB. Ook is het mogelijk dat burgemeester Petra Dassen opnieuw een verbod voor MVV-supporters gaat invoeren.

De afgelopen vier jaar werd de derby in Kerkrade namelijk gespeeld zonder fans van MVV, Deels vanwege de coronacrisis, maar ook omdat de supporters van MVV zich meermaals hebben misdragen in het Parkstad Limburg Stadion.

Zondag waren er voor het eerst in jaren weer 500 supporters van MVV aanwezig in Kerkrade. Burgemeester Petra Dassen noemde het besluit afgelopen week ‘een kans om te laten zien dat het wel kan’, maar een deel van de MVV-aanhang is daar dus niet in geslaagd.

Frustratie in het uitvak nadat Roda in de 93e minuut de derby heeft gewonnen van MVV. #rodmvv pic.twitter.com/iqZAlZNyRM — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 26, 2023