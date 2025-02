Lat ligt plots zéér hoog voor Mbappé: 'Hij gaat bij Real Madrid zelfde doen als Cristiano Ronaldo'

Wim Kieft kijkt in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf terug op de hoogtepunten uit het Europese voetbal. De voormalig aanvaller van onder meer Ajax en PSV heeft het meest genoten van Real Madrid, dat in de tussenronde van de Champions League afrekende met Manchester City (3-1).

Real Madrid won de heenwedstrijd met 2-3 en was dus ook op eigen veld te sterk voor Manchester City. Absolute uitblinker was Kylian Mbappé, die een hattrick liet noteren in het Santiago Bernabéu en dus de wedstrijdbal mee naar huis mocht nemen.

Kieft is in zijn vaste bijdrage voor de landelijke krant uit Amsterdam dan ook lovend over Mbappé. ''Hij had wat opstart- en aanpassingsproblemen bij Real Madrid. Dat kan de besten overkomen, want ook Diego Maradona bij Napoli en Michel Platini bij Juventus stonden er niet direct.''

''In Madrid heeft Mbappé het gemor inmiddels in de kiem gesmoord. Geweldig hoe hij huis hield tegen Manchester City met drie doelpunten, waarvan de één nog mooier was dan de ander'', zat Kieft woensdagavond te genieten voor de televisie.

Kieft legt de lat direct zeer hoog voor de Franse topschutter in Spaanse dienst. ''Let op: Mbappé gaat bij De Koninklijke de komende jaren doelpunten maken zoals Ronaldo in zijn goede jaren deed bij Real.''

''Van dat niveau gaan we de komende maanden weer genieten in de Champions League'', kijkt de columnist en voetballiefhebber reikhalzend uit naar de beslissende fase in het miljardenbal.

Mbappé kan, met de eindfase van het seizoen in aantocht, fraaie cijfers overleggen bij Real Madrid. Hij kwam tot dusver tot 27 goals in 37 duels in alle competities. Daarnaast fungeerde de snelle Fransman driemaal als aangever.