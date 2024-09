Landelijke media wijzen na klinkende zege Nederlands elftal op 'nieuw koningskoppel'

Het vaderlandse journaille zag zaterdagavond, bij de 5-2 zege van het Nederlands elftal tegen Bosnië en Herzegovina, een fris Oranje. Vooral Joshua Zirkzee en Tijjani Reijnders kunnen rekenen op de complimenten van de landelijke media.

"Oranje danste zaterdag in een aanstekelijk ritme over het veld", begint journalist Willem Vissers in De Volkskrant. Volgens Vissers is 'dit dus het voetbal wat we willen zien in Nederland'. "Een combinatie van wilskracht en lust tot aanvallen."

"Snel, met korte combinaties, met een goede vorm van agressie", somt hij op. "Speels. Gedurfd. Vol zelfvertrouwen. En ook, en dat is bepaald niet onbelangrijk: voetbal met een lach. Gewoon blij zijn, laten zien dat je plezier hebt in je hobby die dankzij talent beroep is geworden. Voetbal met hakjes en overstapjes, met een truc hier en een kunstje daar."

De NOS is bovendien enthousiast. De staatsomroep denkt dat bondscoach Ronald Koeman wel eens zijn nieuwe 'tandem' kan hebben gevonden. "Het leek wel of de zo succesvolle tandem Memphis Depay-Georginio Wijnaldum van de eerste periode onder bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal in ere was hersteld", doelt het landelijke medium op het samenspel tussen Zirkzee en Reijnders.

"De clubloze Depay zat echter strak in het pak op de tribune in Eindhoven en Wijnaldum hoeft in Saudi-Arabië niet meer op een uitnodiging voor Oranje te rekenen. Was dit de geboorte van een nieuw superduo in Oranje? De geboorte van een koningskoppel Joshua Zirkzee-Tijjani Reijnders?", vraagt de NOS zich nadrukkelijk af.

De Telegraaf spreekt ook over een 'prominente rol' voor Zirkzee. "Zirkzee stelde met zijn goede optreden nadrukkelijk zijn kandidatuur voor de spitspositie bij het Nederlands elftal, zag ook Depay, die strak in het pak toekeek vanaf de tribune." De vergelijking tussen de twee aanvalsleiders wordt even goed gemaakt door het NRC.

"Zirkzee combineert bij zijn basisdebuut in Oranje onmiskenbaar beter en directer dan Depay deed op het EK", concludeert de krant, waar Steven Verseput ook de klik tussen Reijnders en Zirkzee was opgevallen. "De beweging bij Zirkzee, met de dynamische Reijnders die de ruimte in de diepte weet te benutten", omschrijft de journalist het doelpunt van laatstgenoemde.

"Kort ervoor hadden de twee ook een vloeiende combinatie, die eindigde met een schot op de lat van Reijnders. Na rust is er nog z’n flits: met een uitstekende pass speelt Zirkzee kompaan Reijnders knap vrij voor de goal, waar een meer traditionele spits waarschijnlijk voor zichzelf zou gaan."

"Of we hier kunnen spreken van een ‘vervanger’ of ‘stand-in’, valt allemaal nog maar te bezien", wijst het Algemeen Dagblad op de concurrentiestrijd tussen Depay en Zirkzee. "Maar Zirkzee was tegen Bosnië meteen gezichtsbepalend in tal van opzichten en ook puur als teamspeler maakte de spits indruk."

"Zirkzee zwierf regelmatig, liet zich zakken tot op het middenveld, zoals Depay dat ook graag doet. Maar wel met een cruciaal verschil: Zirkzee is vaak éérst gespitst op de combinatie, op samenspel, minder op puur de individuele actie."