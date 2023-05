Lampard verrast: Madueke en Aubameyang starten tegen Arsenal

Dinsdag, 2 mei 2023 om 20:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:25

De opstellingen van Arsenal en Chelsea zijn bekend voor de Londense derby van dinsdagavond. Bij de bezoekers uit West-Londen zijn er basisplaatsen voor Noni Madueke, voor het eerst sinds 18 februari, en Pierre-Emerick Aubemeyang. Laatstgenoemde heeft een verleden bij Arsenal, de club die hij in 2022 met het nodige rumoer verliet. Hakim Ziyech begint weer op de bank. Bij de thuisclub, nog steeds kanshebber voor de landstitel, zijn drie wijzigingen ten opzichte van de 4-1 nederlaag tegen Manchester City van vorige week woensdag. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

Manager Mikel Arteta kiest zoals verwacht voor Aaron Ramsdale op doel. In de verdediging is van rechts naar links plaats voor Ben White, Jakub Kiwior, Gabriel en Oleksandr Zinchenko. Op het middenveld wordt Jorginho geflankeerd door Granit Xhaka en Martin Ødegaard. Gabriel Jesus is de aanvalsleider die moet worden bediend door Bukayo Saka en Leandro Trossard. Arteta verwijst hiermee Rob Holding, Thomas Partey en Gabriel Martinelli, die tegen Manchester City nog wel basisplaatsen hadden.

Diens collega Frank Lampard houdt vertrouwen in Kepa onder de lat. De defensie van Chelsea wordt gevormd door César Azpilicueta, Wesley Fofana, Thiago Silva en Ben Chilwell. Enzo Fernández is de meest centrale middenvelder, met assistentie van Mateo Kovacic op links en N'Golo Kante op rechts. Madueke heeft als rechtsbuiten voor het eerst in ruim twee maanden een basisplaats. Aubameyang, met zijn laatste basisplaats op 6 november thuis tegen Arsenal, is de diepste spits en Raheem Sterling moet voor het gevaar vanaf links zorgen. Onder meer Ziyech, Kai Havertz en João Félix zitten op de bank bij the Blues.

De eerste landstitel sinds 2004 is de laatste weken steeds verder uit zicht geraakt, al zijn de vooruitzichten op een goed resultaat tegen Chelsea wel goed. Zo wist Arsenal zijn laatste twee Premier League-wedstrijden tegen zijn stadgenoot te winnen en lonkt er een mijlpaaltje. De laatste keer dat the Gunners drie keer op rij van Chelsea wisten te winnen was bijna twintig jaar geleden. Arsenal kan opmerkelijk genoeg vertrouwen putten uit het feit dat de wedstrijd op dinsdag wordt afgewerkt. De Noord-Londenaren verloren tussen dinsdag en donderdag nog nooit een competitiewedstrijd van Chelsea. Vier keer won Arsenal, zesmaal werd het gelijk. William Saliba, Takehiro Tomiyasu en Mohamed Elneny ontbreken.

Chelsea kent in tegenstelling tot Arsenal een dramatisch seizoen. The Blues staan ondanks enkele grote aankopen troosteloos twaalfde, wisten in april slechts eenmaal het net te vinden en zijn al acht wedstrijden zonder zege De return van clublegende Lampard als interim-manager is vooralsnog geen succes gebleken. Sinds de aanstelling van de oud-middenvelder verloor Chelsea al zijn vijf duels, waardoor de club bezig is aan zijn langste reeks nederlagen sinds 1993. Als Chelsea er aan het einde van het seizoen niet in slaagt zich bij de eerste tien te voegen, eindigt de club voor het eerst sinds 1996 in het rechterrijtje. Reece James, Armando Broja, Kalidou Koulibaly, Mason Mount en Marc Cucurella zijn er niet bij.

Opstelling Arsenal: Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Jesus, Trossard

Opstelling Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Fofana, Silva, Chilwell; Kante, Fernández, Kovacic; Madueke, Aubemeyang, Sterling.