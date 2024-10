Lamine Yamal speelt tegen Real Madrid met speciaal Clásico-attribuut

Lamine Yamal zal komende zaterdag tegen Real Madrid spelen met een speciale FC Barcelona-beugel, zo laat het Spaanse wonderkind weten via zijn Instagram. De beugel bevat nu rode en blauwe sterretjes, de clubkleuren van Barcelona.

Voor Yamal wordt het alweer zijn vierde Clásico. De voorgaande drie verloor hij allemaal. In LaLiga werd het vorig seizoen in Camp Nou 1-2 en in Santiago Bernabéu 3-2, beide in het voordeel van Real Madrid dus. In de finale van de Supercopa won De Koninklijke met 4-1.

Voor Hansi Flick wordt het wel de eerste confrontatie met de Madrilenen als trainer van Barcelona. Voorafgaand aan het superaffiche was hij lyrisch over Yamal. “Hij doet het uitstekend, maar hij moet wel nog beter worden in verdedigend opzicht”, plaatst de Duitser een kanttekening.

Yamal is dit seizoen aardig op dreef. In dertien optredens in alle competities was de zeventienjarige rechtsbuiten alweer goed voor vijf treffers en zeven assists. Mede daardoor staat Barcelona na 10 duels bovenaan in de competitie met 27 punten, 3 meer dan Real Madrid.

Sergio Agüero

Sergio Agüero was in aanloop naar el Clásico nog lovend over Yamal. “Als we het hebben over talent, dan heeft Yamal veel meer dan Vinicius Júnior”, zei de voormalig spits van onder meer Barcelona en Atlético Madrid in gesprek met Mundo Deportivo.

“Vinicius heeft dan wel weer meer ervaring en heeft natuurlijk ook al meer titels gewonnen met Real Madrid. Hij behoort tot de beste drie spelers van de wereld, maar als je kijkt naar leeftijd en talent, geef ik de voorkeur aan Yamal”, aldus Agüero.

“Als het aan mij lag, dan zou ik Vinicius aan de ene kant zetten en Yamal aan de andere kant. Dan kan je tegenstander alleen maar bidden. Dat is een beetje vergelijkbaar met toen Messi en Neymar samenspeelden bij Barcelona.”