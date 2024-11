Lamine Yamal krijgt de voorkeur boven Jorrel Hato en legt beslag op prestigieuze award

Lamine Yamal heeft beslag gelegd op de Golden Boy Award. De aanvaller van FC Barcelona is door verkozen tot het grootste voetbaltalent onder de 21 jaar. Hij is de opvolger van Jude Bellingham, die afgelopen jaar beslag legde op de prijs.

Yamal is met de leeftijd van zeventien jaar en vier maanden de jongste winnaar ooit van de prijs. Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste speler die beslag legde op de trofee, terwijl ook Matthijs de Ligt de prijs won die bedacht is door het Italiaanse Tuttosport.

De vleugelspits van Barcelona werd als winnaar gekozen omdat hij onder meer de jongste speler ooit is die een EK wist te winnen en de jongste speler ooit is die wist te scoren in el Clásico. “Bellingham stond in el Clásico de trofee onofficieel af aan Yamal”, schrijft Tuttosport.

In het panel van vijftig journalisten van de grootste kranten van Europa was er nauwelijks twijfel over wie de prijs zou moeten krijgen: Yamal kreeg liefst 488 van de 500 te verdelen punten.

Onder meer Jorrel Hato stond ook op de lijst met genomineerde talenten, maar de verdediger van Ajax maakte geen schijn van kans tegen Yamal. Hij stond wel in de top tien favorieten om de award te winnen.

Yamal versloeg naast Hato onder meer João Neves (Paris Saint-Germain), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Alejandro Garnacho (Manchester United), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Savinho (Manchester City), Rico Lewis (Manchester City), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich) en Kobbie Mainoo (Manchester United).

Verder kreeg Toni Kroos een speciale trofee van het panel: de Golden Player Award. De oud-middenvelder beëindigde na afgelopen EK zijn carrière.