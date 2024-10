Lamine Yamal (17) wint Kopa Trophy voor Beste Talent

Lamine Yamal is maandagavond bij het Ballon d'Or-gala onderscheiden met de Kopa Trophy, de award voor het beste talent van het seizoen. Het Spaanse supertalent (17), dat afgelopen jaargang schitterde voor zowel FC Barcelona als Spanje, kreeg de prijs overhandigd van Ruud Gullit.

Yamal werd aangewezen als het grootste talent in de jaargang 2023/24. De jonge buitenspeler maakte op slechts zestienjarige leeftijd grote indruk bij FC Barcelona, waarna hij in de zomer van dit jaar met Spanje mee mocht naar het EK. In Duitsland liet de inmiddels zeventien lentes jonge linkspoot aan heel Europa zien dat hij de status van talent eigenlijk al ontgroeid is. Met een doelpunt en vier assists op de eindronde had Yamal bovendien een groot aandeel in het in de wacht slepen van de EK-titel.

Arda Güler (Real Madrid) werd de runner-up, gevolgd door Kobbie Mainoo (Manchester United), Savio (Girona / Manchester City) en Pau Cubarsí (FCBarcelona). Alejandro Garnacho (Manchester United), Karim Konaté (RB Salzburg), João Neves (Benfica / Paris Saint-Germain), Mathys Tel (Bayern München) en Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) trokken aan het allerkortste eind. en behoorden niet tot de top vijf.