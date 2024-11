LaLiga vanaf nu op opmerkelijke wijze te volgen in Spanje, kritiek is enorm

LaLiga is vanaf komend weekend op opmerkelijke wijze te volgen in Spanje. Renfe heeft bekendgemaakt dat het Spaanse topvoetbal in alle hogesnelheidstreinen (AVE en AVLO) gratis te zien is. Het lijkt een positieve ontwikkeling, maar de kritiek is enorm.

LaLiga-baas Javier Tebas heeft uitzendrechten van het topvoetbal aan de spoorwegmaatschappij verkocht, zo meldt Renfe zelf via de officiële kanalen. Vanaf komende speelronde zijn alle wedstrijd in de Champions League, LaLiga en LaLiga Hypermotion gratis te volgen via de app in de trein.

Op het eerste oog een leuke extra feature voor reizigers, maar de kritieken in Spanje zijn niet mals. Onder meer Diario OK wijst op de teruglopende kijkcijfers van het voetbal en de torenhoge consumentenprijzen.

Om alle wedstrijden in LaLiga én de Champions League te kunnen bekijken moet een Spaanse consument gemiddeld circa 35 euro per maand betalen, weet het dagblad. Veel huishoudens kunnen die bedragen niet ophoesten en dat is terug te zien in de kijkcijfers. Bovendien kan het voetbal vaak alleen in een pakket met internet, televisie en een mobiel abonnement afgesloten worden, waardoor je minimaal 100 euro per maand betaalt om een volledig voetbalpakket te hebben.

Afgelopen speelronde bereikten de kijkcijfers weer een nieuw dieptepunt. In het hele weekend, waarin er door de afgelasting van Espanyol - Valencia weliswaar een duel minder gespeeld werd, keken in totaal slechts 3,2 miljoen Spanjaarden naar LaLiga. In het weekend van el Clásico keken iets meer dan vier miljoen Spanjaarden.

In Nederland kijken volgens het databureau Sports Exposure wekelijks circa vier miljoen mensen naar de verrichtingen van de Eredivisie-clubs. ESPN 1 zit bij zes miljoen Nederlandse huishoudens in het basispakket.

Met het uitzenden van wedstrijden in Renfe-treinen maakt de overheid het kijken van LaLiga-duels weliswaar enigszins toegankelijker, maar Spanjaarden pleiten voor betaalbaar streamen vanuit huis en begrijpen niet dat de overheid alleen investeert in voetbal in de trein. Voetbal is tenslotte ‘slechts’ een extra service tijdens een relatief dure treinreis.