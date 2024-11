Real Madrid krijgt boze brief op de mat na mogelijk illegale actie Vinícius Júnior

Javier Tebas, de president van LaLiga, heeft een boze brief naar Real Madrid gestuurd, zo meldt Relevo. Aanleiding voor de bestuurder om dat te doen, is een social media post van Vinícius Júnior tijdens Liverpool - Real Madrid. Op de foto is volgens Tebas een illegale stream van de Champions League-wedstrijd te zien. De entourage van de Braziliaan ontkent dat er sprake is geweest van illegale praktijken.

Vinícius moest de midweekse trip naar Engeland missen wegens een hamstringblessure, die hem zeker nog een paar weken aan de kant houdt. Vinícius reisde ook niet mee naar Liverpool en bekeek de wedstrijd thuis via het Engelse TNT Sports, zo bleek uit een foto die hij zelf deelde.

Tebas was de afgelopen dagen in Buenos Aires, waar hij aanwezig was op een conferentie tegen audiovisuele fraude in Latijns-Amerika. Daar vertelde de LaLiga-baas onder meer ietwat gekscherend dat zestig procent van zijn tijd opgaat aan het bestrijden van illegale streaming.

Tebas zet zich al langere tijd in tegen illegale streamingdiensten, maar heeft tot op heden nog niet kunnen rekenen op de volle steun van de relevante organisaties in Latijns-Amerika. Tebas hoopt op bepaalde garanties om de illegale praktijken tegen te gaan en wil veranderingen in nationale en internationale wetten.

Zo stelt Tebas onder meer dat Google profiteert van piraterij, iets wat in Latijns-Amerika op grote schaal gedaan wordt. Dat gebied heeft volgens Relevo een van de hoogste percentages als het gaat om illegale streaming. "Ze denken dat we dom zijn", vertelde Tebas. "Er komt een dag dat ze een CEO arresteren, omdat ze misdaden begaan. Ze verkrijgen geld uit illegale bronnen. Er zijn veel strafrechtelijke klachten tegen hen ingediend."

Het bestaan van Cloudfare, waarachter 'piraten' ongezien illegale streamingdiensten kunnen aanbieden, is Tebas een doorn in het oog. Door gebruik te maken van dat netwerk kunnen aanbieders diensten aanbieden met een anoniem IP-adres. "Meer dan vijftig procent van de illegale sportinhoud zit achter Cloudfare", weet Tebas.

LaLiga schat de totale jaarlijkse schade van piraterij op zo'n 700 miljoen euro per jaar. "De concurrentie die we hebben is alleen maar illegaal. Ze verkopen ons product veel goedkoper." Tebas heeft dan ook doelstellingen uitgesproken. "Over tien maanden zullen we een groot deel van de piraterij onder controle hebben. We kennen alle daders en we gaan achter ze allemaal aan."

Tebas is in gesprek met onder meer de Spaanse regering en aanbieder Telefónica en hoopt dat de Europese Unie in maart 2025 akkoord gaat met een nieuwe anti-piraterijwet. In de tussentijd zijn posts als die van Vinícius Tebas een doorn in het oog. "Als het in Madrid was, en ik denk dat het in Madrid was, is het piraterij. Om de Champions League in Spanje te bekijken moet je via Movistar Television gebruiken."

"Om die inhoud te zien (via het Engelse TNT Sports, red.) moet je een VPN hebben, of een satellietschotel die naar een andere plaats is gericht. Er moet sprake zijn van actief gedrag buiten het bereik van Movistar. Er is gecommuniceerd dat hij de volgende keer de wedstrijd niet illegaal mag streamen", aldus Tebas.

Relevo weet dat Tebas zijn boodschap middels een 'boze brief' kenbaar heeft gemaakt aan Real Madrid. Het medium verwacht tegelijkertijd dat de Koninklijke de brief onbeantwoord zal laten. De entourage van Vinícius heeft laten weten dat er geen sprake is geweest van illegale partijken. Volgens hen heeft Vinícius gebruik gemaakt van een legale Braziliaanse roamingdienst.