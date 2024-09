L'Équipe: Kylian Mbappé was akkoord met club uit de Premier League

Kylian Mbappé heeft in 2022 een mondeling akkoord bereikt met Liverpool over een gang naar de Premier League, zo schrijft L'Équipe woensdagochtend. The Reds waren net als Real Madrid in de race voor de handtekening van de sterspeler, maar kwamen niet tot een akkoord met Paris Saint-Germain.

Kort nadat Mbappé in 2022 zijn contract verlengde bij Paris Saint-Germain, ontstond er onenigheid. De aanvaller voelde zich verraden door de handelwijze van de Franse grootmacht en stuurde aan op een vertrek.

L'Équipe schrijft dat de strijd om de handtekening van Mbappé twee jaar geleden hevig losbarstte. PSG ontving twee serieuze biedingen. Eén van Real, aan wie de club Mbappé niet wilde verkopen, en één van Liverpool.

Het bod van Liverpool bedroeg naar verluidt zo'n 200 miljoen euro, maar voormalig sportief directeur Antero Henrique van PSG zou minimaal het dubbele hebben geëist. Voor Liverpool was dat reden om de onderhandelingen af te breken.

Exacte details van het bod van Liverpool lopen uiteen. Bronnen binnen Paris Saint-Germain ontkennen dat er een schriftelijk bod is binnengekomen. Mbappé verhuisde deze zomer transfervrij naar Real Madrid.

Jürgen Klopp ontkende twee jaar geleden dat Mbappé op weg was naar Liverpool. "Ik kan wel zeggen dat het een hele goede speler is, maar wij zijn niet in de financiële positie om hem aan te trekken", zei hij bij Sky Germany.

"Het kan zijn dat iemand anders van de club iets voorbereidt en mij wil verrassen... dat is nog niet gebeurd in de acht jaar dat ik hier ben. Dat zou de eerste keer zijn. Voor zover ik weet, is er niks aan de hand."