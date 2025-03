Kylian Mbappé schiet Real Madrid via Panenka en vrije trap naar zege op Leganés

Real Madrid heeft ondanks een moeizame wedstrijd geen fout gemaakt in de Spaanse titelstrijd. Thuis tegen Leganés keken los Blancos halverwege tegen een 1-2 achterstand aan, maar met name dankzij Kylian Mbappé, die twee treffers voor zijn rekening nam, werd de schade hersteld: 3-2. Real Madrid staat nu in punten gelijk (63) met koploper FC Barcelona, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Gek veel viel er in de beginfase niet te beleven in Santiago Bernabéu. Real Madrid hield het tempo laag en gaf Leganés hier en daar wat tijd en ruimte om aan te vallen. Het leidde tot een schot van Yvan Neyou, die zijn poging over zag gaan. Aan de overkant kwamen scherpe voorzetten van Luka Modric en Brahim Díaz net niet aan.

Real Madrid toonde naarmate de eerste helft vorderde steeds meer urgentie. Zo kwamen Modric en Jude Bellingham dichtbij met schoten, die allebei ternauwernood onschadelijk werden gemaakt door centrale verdediger en aanvoerder Sergio González. Doelman Marko Dmitrovic moest eveneens handelend optreden, om Mbappé van scoren te houden.

Na een half uur spelen kreeg de thuisploeg een strafschop, nadat Arda Güler in de zestien uit balans werd gebracht door Óscar Rodríguez. Mbappé pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot met een Panenka binnen: 1-0. Het betekende voor de Franse ster alweer zijn 21ste goal in LaLiga dit seizoen.

Lang bleef de voorsprong van Real Madrid bepaald niet staan. Na een vlotte aanval over de rechterkant zette Valentin Rosier voor en belandde de bal via Lucas Vázquez bij de tweede paal bij Diego García, die geen moeite had om Andriy Lunin, de vervanger van de licht geblesseerde Thibaut Courtois, te kloppen: 1-1.

Het werd nog een stuk gekker. Leganés zette opnieuw een strakke aanval op, ditmaal over de linkerkant. De defensie van Real Madrid werd verrast door Oscar Rodríguez, die Raúl Asencio uitspeelde op de achterlijn en zijn pass afgemaakt zag worden door Dani Raba: 1-2. Mbappé liet vervolgens na om Real Madrid nog voor rust op 2-2 te zetten, door van dichtbij naast te koppen.

Enkele minuten na rust kwam Real Madrid op gelijke hoogte. Bellinghams schot werd in de korte hoek gekeerd door Dmitrovic, waarna de rebound op de doellijn onschadelijk werd gemaakt door ex-Feyenoorder Renato Tapia. Via de bovenkant van de lat belandde de bal perfect voor de voeten van Bellingham, die afwerkte: 2-2.

Het scheelde enkele minuten later een haar, maar de 3-2 viel niet omdat Brahim Díaz tegen de paal schoot. De tijd begon flink door te tikken en dus besloot Ancelotti om de uit Brazilië teruggekeerden Vinícius Júnior en Rodrygo te brengen. Laatstgenoemde werd vlak buiten de zestien gevloerd door Tapia, die geel kreeg en moest toezien hoe Mbappé de vrije trap over de muur heen in de korte hoek krulde: 3-2.