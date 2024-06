Kylian Mbappé rekent keihard af met PSG: ‘Luis Enrique heeft me gered’

Kylian Mbappé is dinsdag op een persconferentie niet bepaald mild voor Paris Saint-Germain. Volgens de inmiddels naar Real Madrid vertrokken aanvaller is hij door diverse mensen in de top van de organisatie in Parijs niet goed behandeld. Mbappé besloot onlangs om PSG te verlaten en tekende maandag voor vijf seizoenen in Madrid.

Mbappé refereert tijdens het persmoment van de Franse nationale ploeg in aanloop naar de vriendschappelijke interland tegen Luxemburg van woensdag naar een incident van vorig jaar zomer. De aanvaller mocht toen niet mee naar Zuid-Korea en Japan voor een trainingskamp, omdat hij zijn contract niet wilde verlengen. PSG dreigde hem zelfs een jaar op de bank te zetten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ze zeiden recht in mijn gezicht dat ik niet meer voor PSG zou spelen", aldus Mbappé, zonder daarbij specifiek namen te noemen. "En ze spraken op een dreigende toon tegen mij. Luis Enrique en Luís Campos hebben me echt gered. Zonder hen had ik geen stap meer op het veld gezet. Daarom heb ik ook zoveel waardering voor ze."

Mbappé besloot zijn aflopende contract niet te verlengen, maar kreeg desondanks een nieuwe kans bij PSG. De door hem geroemde Luis Enrique passeerde hem na de jaarwisseling een paar keer in de Ligue 1. In de Champions League speelde Mbappé bijna alles, al was dat niet voldoende om de belangrijkste Europese clubprijs te veroveren.

De 25-jarige aanvaller is blij dat het avontuur bij PSG erop zit. "Ik zal niet zeggen dat ik altijd ongelukkig was, want dat is spugen in het gezicht van de mensen die mij altijd hebben verdedigd en geholpen. Maar bepaalde dingen maakten me ongelukkig, dat zeker."

"Maar dat kon ik niet laten merken, omdat ik een leider ben. De trainer, teamgenoten en medewerkers van de club hebben mij altijd gesteund. Maar andere mensen maakten me ongelukkig. Ik wil echt niet nog zo'n seizoen meemaken", aldus de sterspeler na acht jaar als speler van PSG.

Real Madrid

Voor Mbappé telt nu alleen nog maar Real Madrid. "Het is een droom die uitkomt en er zit een hoop emotie bij. Ik ben heel erg blij en voel me bevrijd en opgelucht dat ik voor de beste club ter wereld mag gaan spelen."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties