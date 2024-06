Kylian Mbappé moet groepstraining van Frankrijk vlak voor start EK overslaan

Kylian Mbappé heeft donderdag de groepstraining van Frankrijk over moeten slaan, zo meldt Le Parisien. Officieel is niet bekendgemaakt waarom de sterspeler van les Bleus niet mee kon doen, vermoedelijk vanwege de lichte blessure die hij onlangs opliep.

Mbappé liep vorige week woensdag in het oefenduel met Luxemburg (3-0 winst) een knieblessure op. Later bleek dat hij zijn knie gekneusd had, waardoor hij niet aan de aftrap kon verschijnen tegen Canada afgelopen zondag (0-0).

In aanloop naar het duel met Canada werd al duidelijk dat Mbappé niet in de basis zou starten. Het was de vraag of Mbappé überhaupt in actie zou kunnen komen en dus werden er voorzichtig vraagtekens geplaatst achter de haalbaarheid van het openingsduel van Frankrijk op het EK, maandag tegen Oostenrijk.

Mbappé deed uiteindelijk een kwartier mee tegen Luxemburg, waarmee de laatste twijfels leken te zijn weggenomen. Donderdag werd echter duidelijk dat Mbappé niet mee kon doen aan de groepstraining.

Mbappé trainde binnen met de fysiotherapeut en liet uiteindelijk toch nog zijn gezicht zien op het trainingsveld in Paderborn. Mbappé keek hoe zijn teamgenoten de training afwerkten en nam ondertussen de tijd om wat foto's te maken met de aanwezige toeschouwers.

Desondanks lijkt Mbappé maandag 'gewoon' te kunnen starten tegen tegen Polen en dat geldt ook voor Adrien Rabiot en Theo Hernández. De middenvelder van Juventus is nog niet volledig hersteld van zijn blessure, maar nam wel deel aan de groepstraining.

Hernández moest woensdag de training voortijdig staken, daar hij last kreeg van zijn knie. Een dag later was de linksback van AC Milan weer in staat om deel te nemen aan de groepstraining. Ibrahima Konaté trainde apart met de eveneens van een blessure herstellende Aurélien Tchouaméni. Een basisplaats tegen Oostenrijk lijkt voor dat duo te vroeg te komen.

