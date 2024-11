Kylian Mbappé maakt zevende LaLiga-goal voor winnend Real Madrid

Real Madrid heeft zondagavond een ruime overwinning geboekt in LaLiga. In de stadsderby tegen Leganés was het team van trainer Carlo Ancelotti met 0-3 te sterk. De doelpuntenproductie werd verzorgd door Kylian Mbappé, Federico Valverde en Jude Bellingham. Dankzij de driepunter wordt het gat tot FC Barcelona, dat punten morste tegen Celta de Vigo (2-2), verkleind tot vier punten. Bovendien hebben de Madrilenen nog een wedstrijd tegoed.

Ancelotti voerde meerdere wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen duel met Osasuna (4-0). In de achterhoede werd de geblesseerde Éder Militão vervangen door Raúl Asencio, terwijl Federico Valverde de rechtsbackpositie overnam van Lucas Vázquez.

Rechts op het middenveld kwam een plek vrij voor Dani Ceballos en in de voorhoede mocht Arda Güler zijn kwaliteiten eindelijk vanaf het eerste fluitsignaal laten zien. Het Turkse toptalent verving de geblesseerde Rodrygo. Kylian Mbappé stond in de spits.

Vanaf de eerste speelminuut domineerde Real Madrid de wedstrijd in het Butarque. Nadat een doelpunt van Mbappé in de openingsfase werd afgekeurd wegens buitenspel, bleef zijn treffer twee minuten voor rust wél staan. Na een fout in de defensie van Leganés kwam Vinícius Júnior in de gelegenheid om voor te zetten op Mbappé, die van dichtbij intikte: 0-1.

Het bevrijdende, tweede doelpunt viel pas in de 66ste speelminuut. Güler legde de bal stil na een directe vrije trap, waardoor Valverde hard kon uithalen en de linkerbenedenhoek vond: 0-2. Kort daarna kon ook Güler tot scoren komen, maar zijn inzet werd gepareerd door doelman Marko Dmitrovic.

De beslissing viel in de 85ste minuut. Een uithaal uit de draai van invaller Brahim Díaz belandde de bal op de lat, maar Bellingham was alert genoeg om uit de rebound de 0-3 aan te tekenen.

Mbappé kreeg ook nog een grote kans op zijn tweede van de wedstrijd, maar hij slaagde er niet in om oog in oog met Dmitrovic te scoren.