Kylian Mbappé: 'Het raakt mij persoonlijk, omdat ik weet hoe vaak hij is bespot'

Ousmane Dembélé verkeert dit seizoen in topvorm bij Paris Saint-Germain, dat dolgraag een keer de Champions League wil winnen. Dat de vleugelaanvaller zo goed presteert in Parijs, zorgt voor warme gevoelens bij voormalig ploeggenoot Kylian Mbappé.

Dembélé lijkt helemaal te zijn opgeleefd onder Luis Enrique. De buitenspeler (27) wist al 30 keer te scoren dit seizoen in 37 wedstrijden. In 2025 staat de teller op 22 voor de uitblinkende Fransman. Met Dembélé in topvorm is PSG een serieuze kandidaat voor de eindzege in het miljardenbal.

''Als ik hem dit allemaal zie doen, raakt dat mij persoonlijk, Omdat ik weet hoe vaak hij is bekritiseerd en bespot'', bespreekt Mbappé de opleving van Dembélé in een uitgebreid interview met Le Parisien.

''Ik ben zijn grootste supporter sinds we veertien waren. Ik heb altijd gezegd, zelfs toen hij niet scoorde, dat Ousmane één van de beste spelers ter wereld is. Sommigen dachten dat ik dat alleen maar zei omdat ik hem aardig vindt. Maar ik weet het verschil tussen vriendschap en de realiteit op het veld'', aldus de sterspeler van Real Madrid, die Dembélé meemaakte bij PSG en nu nog steeds bij de Franse nationale ploeg.

Dembélé maakte vooral bij FC Barcelona een grillige indruk, maar lijkt nu eindelijk een volwassen speler te zijn geworden. ''Ousmane bereikte volwassenheid op 27-jarige leeftijd, wat heel normaal is in het voetbal'', zo benadrukt Mbappé. ''Er zijn spelers die eerder rijp zijn, dus dachten sommigen misschien dat zijn doorbraak nooit zou komen.''

''Maar nee, Ousmane Dembélé heeft niet te laat gepiekt. Het is de normale evolutie van een voetballer, die zijn volledige potentieel bereikt op 27-jarige leeftijd. Hij heeft nog geweldige jaren voor zich'', voorspelt de goalgetter in Spaanse dienst. ''Ik ben erg blij voor hem en ik hoop dat hij zo doorgaat. Hij verdient wat hij krijgt, want hij heeft er hard voor gewerkt.''

Mbappé hoopt dat Dembélé ook als international schitterende dingen blijft laten zien. ''Ik hoop dat hij tot 2026 dezelfde vorm aanhoudt bij het Franse nationale team, zodat we wereldkampioen kunnen worden'', zo besluit de aanvaller, die in de kwartfinale van de Nations League uitkomt tegen Kroatië.