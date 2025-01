Kyle Walker verlaat Manchester City en weet bestemming eerste avontuur buiten Engeland

Kyle Walker is hard op weg naar AC Milan. Dit weet transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdag te melden via X. De gesprekken over de komst van de rechtsback (34) van Manchester City zijn in een vergevorderd stadium aanbeland. Walker kan in het San Siro een contract tot medio 2027 tekenen.

Alle betrokken partijen gaan snel weer om de tafel om de transfer definitief af te ronden. Walker zal daarna nog een medische keuring moeten ondergaan. Komen daar geen problemen aan het licht, dan tekent de Engelse verdediger een meerjarig contract in Milaan.

Romano maakte enkele dagen geleden wereldkundig dat AC Milan serieus werkt maakt van de komst van Walker, die dus wel oren heeft naar een Italiaans avontuur. Er zou ook belangstelling zijn vanuit de Saudi Pro League, maar de routinier wil zijn loopbaan liever in Europa een vervolg geven.

Na afloop van het FA Cup-duel tussen Manchester City en Salford City (8-0) van vorige week liet manager Pep Guardiola zich uit over Walker, die in het Etihad Stadium vastligt tot het einde van het seizoen 2025/26.

''Twee dagen geleden heeft Kyle toestemming gevraagd om de opties om in het buitenland te spelen te overwegen, om daar zijn carrière te beëindigen'', aldus de Spaanse manager in Engelse dienst. Walker kwam dinsdag al niet meer in actie in de uitwedstrijd tegen Brentford, waar Manchester City een 0-2 voorsprong verspeelde en met een 2-2 gelijkspel huiswaarts keerde.

De ervaren rechtsback speelt al sinds de zomer van 2017 bij Manchester City. Hij werd destijds voor 52,7 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur. In totaal speelde Walker tot dusver 319 officiële duels voor de huidige nummer zes uit de Premier League. Dit seizoen staat de teller op 1.159 minuten, waarin Walker drie keer een gele kaart pakte.

Walker krijgt bij AC Milan onder meer te maken met Davide Calabria, een 28-jarige rechtsback. Afgelopen dinsdag moest hij echter plaatsmaken voor Emerson in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Como.