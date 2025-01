Kwakman ziet prima deal voor Ajax: 'Dat is veel geld, toch? Een miljoentje!'

Kees Kwakman snapt wel dat Ajax Owen Wijndal graag wil verhuren aan CD Léganes. De Spaanse club komt met een royaal huurbedrag over de brug, al is het nog niet zeker of de linksback Amsterdam daadwerkelijk inruilt voor Spanje.

Kwakman is duidelijk in zijn mening als Wijndal ter sprake komt. ''Dat is veel geld, toch? Een miljoentje! Dat is lekker voor een huurdeal van een halfjaar'', zo klinkt het in Voetbalpraat.

''Dat zou ik direct doen. Ik snap wel dat Ajax akkoord is'', aldus Kwakman, die weet dat de Amsterdamse club nog geen definitief akkoord heeft bereikt met Léganes.

Wijndal twijfelt zelf aan een tussentijdse overgang naar Spanje. De linksback weet niet of hij geschikt is voor degradatievoetbal. Hij wacht op een eventuele aanbieding van een 'betere club', zo weet clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf te melden.

Bram van Polen snapt de twijfel bij Wijndal wel. ''Je speelt daar wel een ander type voetbal. Maar goed, het is wel lekker weer daar.''

''Maar je kent de vooruitzichten bij die club niet'', haakt Kwakman in. ''Haller ging er ook heen voor het voetbal, maar dat is niet echt gelukt. Je moet het altijd maar afwachten.''

''Voor Wijndal zou het wel lekker zijn om weer eens een wedstrijdje of vijftien achter elkaar te gaan spelen'', hoopt Kwakman dat de vleugelverdediger vaker aan spelen toekomt dit seizoen.