Kwakman schrikt enorm van Ajax-speler: 'Hij is het helemaal kwijt, hij raakt echt geen bal'

Kees Kwakman is geschrokken van het optreden van Steven Berghuis in de eerste helft van het Eredivisie-duel tussen AZ en Ajax, zo maakt hij duidelijk in de rust voor de camera van ESPN. De analyticus ziet een ‘gefrustreerde speler’ op het veld lopen.

Waar AZ nog voor opschudding zorgde in het eerste bedrijf met twee grote kansen, waaronder voor Ruben van Bommel (schot op de paal), wist Ajax absoluut niets te creëren.

“In aanvallend opzicht is het van beide kanten heel matig”, concludeert Kwakman halverwege. “Zo zie je maar hóé belangrijk het is om een speler te hebben die zijn mannetje kan passeren.”

“Ajax heeft niemand die iemand kan passeren. Taylor kreeg op een gegeven moment de bal in de loop, keek naar Akpom en dacht: tja, ik speel hem maar weer terug. Als Godts daar speelt, kun je hem inspelen en kan hij iemand opzoeken.”

“Traoré zou dat aan de andere kant ook kunnen, maar Berghuis is het echt helemaal kwijt. Hij raakt geen bal en is ook gefrustreerd. Aan de bal is het echt helemaal niks.”

Marciano Vink sluit zich volledig aan bij zijn collega. "Ajax heeft geen diepte in zijn spel. En als je geen diepte in je spel hebt, dan heb j ehet zeker tegen AZ heel lastig."

In het duel met AZ kreeg Berghuis de voorkeur boven Bertrand Traoré op de rechterflank, terwijl Mika Godts net terug is gekeerd van een blessure. Hij was nog niet fit genoeg om direct in de basis te staan.