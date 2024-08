Kwakman pakt twee spelers van Ajax hard aan na blamage tegen NAC: 'Dramatisch!'

Kees Kwakman heeft zich verbaasd over de manier waarop Ajax voor de dag kwam tegen NAC Breda (2-1 verlies). De Amsterdammers creëerden in de ogen van de analist van ESPN veel te weinig en verdedigden daarnaast op naïeve wijze. Kwakman pakt na afloop twee basisspelers van Ajax hard aan.

Voorin kreeg Mika Godts een kans in de basis, maar de Belgische linksbuiten van Ajax bakte er volgens Kwakman niets van. "Godts speelde echt dramatisch. Die grossierde in balverlies."

In de 58ste minuut kwam NAC voor het eerst op voorsprong in het Rat Verlegh Stadion. Elías Már Ómarsson gaf de bal mee aan de dieplopende Matthew Garbett, die het oog in oog met doelman Remko Pasveer koelbloedig afrondde.

Kwakman rekent dat doelpunt vooral Anton Gaaei aan. De rechtsback van Ajax maakte in verdedigend opzicht een bijzonder slechte keuze.

"Hier is niets aan de hand voor Ajax eigenlijk, want Josip Sutalo heeft zijn eigen man (Ómarsson, red.) gewoon." Toen de bal in het bezit van Ómarsson kwam, besloot Gaaei om samen met Sutalo druk op de IJslandse aanvaller te zetten.

"Gaaei heeft dan geen enkel oog voor zijn man Garbett, die uit zijn rug vertrekt, terwijl hij gewoon Sutalo naar de man met de bal moet laten gaan. Die moet hij het duel laten pakken, maar Gaaei loopt blind achter de bal aan..."

Kwakman heeft ook oog voor de goede aanval. "Het is wel een prachtige counter van NAC: de aanname bij Ómarsson en meegeven aan Garbett."

Kwakman plaatst overigens ook vraagtekens bij het optreden van Pasveer bij die goal. De doelman van Ajax kwam meer dan tien meter zijn doel uit. "Je kan ook zeggen: moet Pasveer niet verder wegblijven, want Dies Janse komt er ook nog aan. Het is wel een split second waarin de keeper een beslissing moet nemen."