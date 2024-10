Kwakman haalt uit naar kinderachtig interview: 'Kom op, we zijn toch geen twaalf?'

Kees Kwakman heeft zich gestoord aan het interview dat Peter Bosz zaterdagavond gaf na de zege op AZ (1-2). De analist van ESPN vindt het een beetje kinderachtig dat de trainer van PSV heel kortaf reageerde. "We zijn toch geen twaalf?", vraagt Kwakman zich af in het programma Dit was het Weekend.

Bosz gaf zaterdagavond vooral korte antwoorden. "Wat ik ervan vond? Een goede eerste helft, dan zou het normaal gesproken klaar moeten zijn. En een verschrikkelijke tweede helft."

Bosz wilde vervolgens niet in detail ingaan op die tweede helft. "Pfff... het heeft geen zin om daarover te praten. Er ging zoveel mis. Het was gewoon niet goed."

Kwakman ergerde zich eraan. "Dat interview van Bosz na afloop... Dat is natuurlijk helemaal dramatisch", zegt de analist. "Kom op, we zijn geen twaalf hè? Je kan toch wel inhoudelijk over de wedstrijd praten?"

Bosz leek niet uitgebreid met de media te willen praten vanwege de storm van kritiek die hij over zich heen kreeg na zijn uitspraak over scheidsrechter Danny Makkelie twee weken eerder. Bosz zei dat hij Makkelie 'helemaal niks' vindt. Aanvankelijk werd de coach van PSV voor één duel geschorst, maar de tuchtcommissie maakte daar een voorwaardelijke straf van.

Kwakman snapt dat Bosz op die kwestie niet meer wil ingaan. "Als er nou gevraagd werd over de scheidsrechter of zo, dan snap ik het als Bosz had gezegd: 'Daar zeg ik niks meer over.' Maar je kan toch wel inhoudelijk praten over wat je hebt gezien in de wedstrijd? Dat deed hij nu ook niet."

Kenneth Perez reageert: "Dit had Bosz zich natuurlijk voorgenomen."

Bekijk het interview van Bosz op espn.nl: