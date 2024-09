Kwakman en Perez storen zich tijdens Eredivisie-duel: 'Wie verzint dit? Stop ermee!'

Kees Kwakman en Kenneth Perez begrijpen niets van de drinkpauze die werd ingelast tijdens het Eredvisie-duel tussen FC Utrecht en FC Twente (2-1). Na het eerste kwart van de wedstrijd werd het spel tijdelijk stilgelegd zodat de spelers zich konden hydrateren, maar het analistenduo vindt dat belachelijk.

Tijdens het programma Dit was het Weekend van ESPN maken Kwakman en Perez duidelijk dat zij niets begrijpen van de drinkpauze, die zondag rond de klok van 12:40 uur werd ingelast bij een temperatuur, volgens Perez, van 22 graden Celsius.

“Ze moeten stoppen met die drinkpauze. Kom op man, alsjeblieft”, begint Kwakman stellig. “Ik heb één keer een drinkpauze gehad en ik weet het nog precies. Dat was met FC Groningen tegen Willem II en toen was het 35 graden.”

Perez sluit zich aan bij zijn collega. “Wat missen wij in het algemeen nou bij Nederlandse teams als we Europees voetbal spelen? Hardheid”, beantwoordt de analist zijn eigen vraag om zijn ergernis duidelijk te maken.

“Op dat moment in de wedstrijd is het 22 graden. Let op: 22 graden. En wij lassen een drinkpauze in. Wie verzint zoiets? Voor de eerste drinkpauze zat ik echt enthousiast op de bank. Veel intensiteit en veel duels.”

“Dan gaan we in de 22ste minuut bij 22 graden een drinkpauze nemen. Toen grepen de trainers hun kans om tactisch in te grijpen. Daarna werd het echt oersaai. In de eerste 22 minuten ging het heen en weer, maar toen kreeg je al die tactische dingen.”

“Het is niet gek dat olympische sporters onze bedrijfstak uitlachen. Wij zijn natuurlijk echt de watjes van de topsport. Zij gaan echt tot het gaatje in weer en wind. Wij hebben een drinkpauze met 22 graden”, besluit Perez.