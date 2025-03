Kwakman en Perez vol ongeloof na nieuwe arbitrale dwaling: 'KNVB kent eigen regels niet!'

Kenneth Perez en Kees Kwakman zijn het unaniem eens over de afgekeurde goal van NEC. De Nijmegenaren maakten zaterdagavond twintig minuten voor tijd de 0-1 in De Kuip tegen Feyenoord, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens hands. Onterecht, zo luidt het oordeel uit de studio van ESPN.

Koki Ogawa kreeg de bal op de eigen helft tegen de arm, die langs het lichaam lag, aan. NEC bouwde vervolgens verder aan een aanval en scoorde een halve minuut later dankzij een knappe kopbal van Lars Olden Larsen. VAR Clay Ruperti zette echter een streep door de treffer vanwege de handsbal van Ogawa.

Om zijn mening kracht bij te zetten gebruikt Kwakman een fragment van Brian de Keersmaecker. De middenvelder van Heracles nam enkele weken geleden de bal met de arm mee en gaf vervolgens een assist in het duel met Almere City (0-2). “Toen besloot de VAR niet in te grijpen omdat ze het te ver van de goal vonden!”, riep de analist vol verbazing uit.





“De KNVB vond dat een goede beslissing”, onthult Kwakman in Dit was het Weekend. “Dan is dit echt klinkklare onzin”, oordeelt Perez over de beslissing van Ruperti. “Ze kennen gewoon hun eigen regels niet”, aldus Kwakman.

“Ruperti hanteert andere regels van de VAR hier. Dat is toch wel een groot probleem”, besluit de voormalig verdediger van onder meer FC Groningen en FC Volendam. “Het gebeurt ongeveer allebei op de middenlijn en Ogawa had geen assist. Dan is het bijna alsof de VAR graag iets wil vinden.”

Na het duel in De Kuip kwam ook NEC-aanvoerder Bram Nuytinck zijn beklag doen over de arbitrage. “Ik denk dan terug aan vorige week, toen we tegen FC Twente speelden. Toen kregen wij geen penalty terwijl de armen toen echt niet zo dicht bij het lichaam waren als bij Ogawa vandaag.”

“Dat er verschillende beslissingen genomen worden, dat kan gebeuren, maar als de KNVB dat van De Keersmaecker geen hands vond en dit wel, dan is dat natuurlijk gekkenwerk”, besluit Perez het onderwerp.