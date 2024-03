Kwakman en Perez enorm verbaasd na suggestie Van Gangelen over Pavlidis

Kenneth Perez en Kees Kwakman hebben zich verbaasd over een suggestie van Jan Joost van Gangelen. In het programma Dit was het Weekend op ESPN bespreken de aanwezigen hoe hoog het niveau van AZ-spits Vangelis Pavlidis ligt. De suggestie van Van Gangelen dat Pavlidis goed genoeg zou kunnen zijn voor de 2. Bundesliga, leidt tot gelach bij Perez en Kwakman.

Pavlidis was zaterdag belangrijk tegen Vitesse door het tweede en laatste doelpunt van AZ te maken in de 2-0 zege op de Arnhemmers. De Griek noteerde zijn 24ste competitietreffer van het seizoen en doet het daarmee beter dan Luuk de Jong (22) en Santiago Gimenez (21).

Perez en mede-analist Kwakman komen tot de conclusie dat de entree van Ruben van Bommel het elftal goed heeft gedaan. Daarnaast loven de heren de connectie die Yukinari Sugawara en Sven Mijnans hebben. "Ze geven echt wat meer aan AZ, en daar heeft deze trainer wel echt voor gekozen", doelt Perez op Maarten Martens.

Pavlidis verdubbelde zaterdag de score na ruim een uur spelen door de bal van dichtbij binnen te glijden. Kwakman, die aanwezig was bij AZ - Vitesse, lette in het bijzonder op Pavlidis. "Ik vind hem wel een interessante speler om te volgen", stelt de oud-verdediger. "Hij is een hele wedstrijd bezig."

"Ik denk echt dat je geen lekkere middag of avond hebt als je tegen hem speelt. Dan komt-ie een beetje naar links, dan jaagt-ie weer af. Elke keer is hij voor de goal. Ook als hij zich uit laat zakken, sprint hij meteen naar de zestien", vertelt Kwakman, die ook kritisch is op de spits. "Hij mist best veel kansen. Gisteren (zaterdag, red) ook weer."

"Tegen FC Volendam miste hij in de laatste fase ook twee à drie honderd procent kansen. Ik kan me wel voorstellen dat je als club, welk niveau laat ik even in het midden, denkt: dit is wel een hele interessante jongen."

Van Gangelen doet vervolgens een suggestie: "2. Bundesliga of zo?" Kwakman en Perez kunnen zich daar absoluut niet in vinden. "Nee joh, dat vind ik veel te laag", reageert Kwakman. Perez reageert met een grote lach: "2. Bundesliga zeg je?!" Perez weet niet welk niveau Pavlidis wél aan zou kunnen, maar schat de Griek wel hoger in dat het tweede niveau van Duitsland.

"Toch niet 2. Bundesliga?!", vervolgt de verbaasde Perez. "De topscorer van de Eredivisie vind jij 2. Bundesliga..." Perez denkt uiteindelijk toch te weten welk niveau Pavlidis aan zou kunnen. "Eintracht Frankfurt." Kwakman denkt aan Sevilla als mogelijke vervolgbestemming. "Die waren vorig jaar ook al geïnteresseerd." Perez steekt tot slot de draak met Van Gangelen. "Je bedoelt toch wel de onderkant van de 2. Bundesliga? Niet te hoog."

