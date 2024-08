Kuijt verliest wéér en daalt af naar laatste plek in België; VAR moet het ontgelden

Het wil nog niet echt vlotten met Dirk Kuijt en zijn Beerschot in de Jupiler Pro League dit seizoen. Begon de promovendus nog met een punt in de eerste speelronde, gingen alle wedstrijden daarna verloren. Zo ook het duel met Standard Luik zondag, waar Kuijt niet te spreken was over de videoscheidsrechter. "Ik begrijp werkelijk niet waarom hij ingreep", liet de trainer na afloop optekenen door Het Laatste Nieuws.

Kuijt is dit seizoen bezig aan zijn allereerste klus op het hoogste niveau. Begon Beerschot nog hoopvol met een punt tegen OH Leuven (0-0), volgden daarna nederlagen tegen Union Sint-Gillis (3-1), Cercle Brugge (4-1), KRC Genk (3-4) en dus Standard Luik (1-0).

In elk geval over het laatste duel vindt Kuijt dat hij recht van klagen heeft.

Vlak na rust kreeg de van FC Volendam overgekomen Brian Plat namelijk een directe rode kaart. Dat gebeurde echter pas nadat de VAR de situatie opnieuw beoordeeld had. Aanvankelijk had Plat geel gekregen: een betere beslissing, vindt Kuijt.

"De ploeg werkt heel de week hard om de eerste zege van het seizoen te pakken, en dan heeft één beslissing van bepaalde mensen zo'n grote invloed", klaagde hij na afloop. "De beslissing was allesbepalend, en daar heb ik moeite mee. Mijn gevoel van onrechtvaardigheid overheerst."

Jupiler Pro League OH Leuven OHL 2024-08-31T18:45:00.000Z 20:45 Standard STL

Jupiler Pro League Sporting Charleroi CHA 2024-09-15T16:30:00.000Z 18:30 Beerschot BEE

Op het moment van de rode kaart stond het nog 0-0, maar twaalf minuten later kwam Standard Luik dan toch op voorsprong. Soufiane Benjdida verzilverde een strafschop, weggegeven door Simion Michez.

Beerschot, waar Dean Huiberts en Ar'Jany Martha invielen, wist de treffer niet meer te boven te komen. Naast Plat begonnen ook ex-Eredivisionisten Ryan Sanusi en Hervé Matthys bij de Kielse Ratten, die na vijf speelronden hekkensluiter zijn in België.