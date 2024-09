Dirk Kuijt reageert op vertrek Steven Bergwijn bij Ajax: 'Had jij het gedaan?'

Steven Bergwijn kiest op Deadline Day voor een vertrek bij Ajax. Het Saudische Ittihad Club is voortaan zijn werkgever. Wat vindt Dirk Kuijt daar eigenlijk van? De voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord, Liverpool en Oranje praat daarover met verslaggever David Kramer van Voetbalzone.

''Had jij het gedaan?'', krijgt Kuijt maandagavond voorgelegd bij het Life After Football Gentlemen's Dinner 2024. ''Dat is voor iedereen persoonlijk. En ik vind dat je altijd de keuze van mensen moet respecteren. Het is heel lastig om te bepalen waarom iemand een bepaalde keuze maakt'', antwoordt de trainer van Beerschot.

''Ik neem altijd aan dat iemand dat weloverwogen doet'', analyseert Kuijt het vertrek van Bergwijn bij Ajax. ''Daar gaan een aantal principes aan vooraf. En heel veel mensen hebben oordelen, maar ik zeg altijd: 'Laten we iedereen zijn keuze respecteren'. Ik vind Bergwijn een hele goede voetballer. Maar als hij de keuze maakt om deze stap te nemen, dan gun ik hem daar alle succes mee.''

Kuijt snapt heel goed dat Bergwijn naar het salaris van naar verluidt 9 miljoen euro netto per jaar heeft gekeken. ''Dat moeten we niet wegstoppen. Maar het heeft misschien ook met andere zaken te maken. Het is moeilijk te zeggen. Wij redeneren altijd maar over één of twee dingen, waarvan we aannemen dat het zo is.''

''Maar misschien zijn er wel andere zaken waardoor hij zoiets heeft van: 'Ik kies ervoor om naar het buitenland te gaan'. Even weg van een hele hoop mensen die kritiek hebben op het voetbal bijvoorbeeld. Dus dat kun je nooit uitsluiten'', kruipt Kuijt in het hoofd van de bij Ajax vertrokken vleugelaanvaller.

Eigen keuzes

Kuijt trekt vervolgens de vergelijking met de keuzes die hij zelf maakte tijdens zijn actieve loopbaan. ''Ik ben heel blij met de keuzes voor clubs die ik destijds heb gemaakt. Ik heb toen ook heel veel kritiek gehad, toen ik naar Turkije ging. Dat ik het voor het geld deed. En ik ging ook inderdaad veel geld verdienen.''

''Maar de ervaring die ik daar gehad heb... Met fantastische fans en het kampioenschap met Fenerbahçe. Miljoenen mensen op straat die dat met je willen vieren, omdat ze zo trots zijn op hun club. Dat zijn herinneringen voor het leven'', blikt Kuijt terug op één van zijn buitenlandse avonturen.

Oranje

De vraag is nu of Bergwijn door zijn transfer naar Ittihad Club in beeld blijft bij bondscoach Ronald Koeman. ''Dat is niet aan mij'', zo benadrukt Kuijt. ''Als spelers presteren, dan moet je ze gewoon selecteren. Het beste team moet samengesteld worden, en de beste spelers moeten geselecteerd worden.''