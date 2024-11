Kuijt haalt in dichte mist opnieuw resultaat tegen Belgische topclub

Het Beerschot van trainer Dirk Kuijt heeft zondagavond een knap punt behaald tegen KAA Gent. In de dichte mist wist geen van beide ploegen het net te vinden: 0-0. Beerschot is met zes punten nog altijd wel de troosteloze hekkensluiter in de Jupiler Pro League. Gent laat ondertussen de kans liggen om naar de vierde plaats te wippen en blijft zesde staan.

Bijzonderheden:

Gent speelde een belabberde openingsfase, wat kansen bood voor de ploeg van Kuijt. Antoine Colassin trof met zijn eerste schot de paal, even later kwam hij niet voorbij doelman Davy Roef.

Gent dacht daarna op voorsprong te komen via Franck Surdez, maar de Zwitser zag zijn treffer afgekeurd worden wegens buitenspel van Andri Gudjohnsen. Gek veel meer viel er in de eerste helft niet te beleven.

Na rust bleven de kansen lange tijd uit, wat gezien de zeer dichte mist ook geen al te grote verrassing was. De Beerschot-supporters dachten tien minuten voor tijd plots aan een treffer, maar het geluid van de paal werd niet gevolgd door een juichkreet van Thibaud Verlinden.

Een zege zat er voor geen van beide ploegen in. Zo boekt Kuijt met Beerschot na de overwinning tegen Anderlecht (2-1) andermaal een knap resultaat tegen een Belgische topclub. De overige twee punten werden gesprokkeld tegen Westerlo (2-2) en OH Leuven (0-0).