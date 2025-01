Kroes: 'Hij kan elders veel meer verdienen, maar kiest voor een contract bij Ajax'

Alex Kroes bevestigt het voornemen van Steven Berghuis om zijn aflopende contract bij Ajax te verlengen, zo meldt de technisch directeur maandagavond in Rondo op Ziggo Sport. Kroes vindt dat de 33-jarige Berghuis met zijn ervaring nog veel kan toevoegen aan de club.

Marco van Basten, die ook aan tafel zit, is zeer kritisch op Berghuis. "Die was tegen RKC Waalwijk niet best hoor. Inspiratieloos, moe, moeilijk bewegen. Verdedigen, ho maar. Ook een onderdeel van het spel. Een jongen die af en toe een draai om zijn oren moet hebben. Ik weet dat hij beter kan, maar ik vond hem gisteren opvallend slecht."

Wesley Sneijder heeft een andere kijk op de zaak. "Ik vind Berghuis een goede voetballer. Het is een speler die je wel in je selectie kan hebben, ook met de jeugd die er is. Hij komt ook terug van een vervelende blessure aan de binnenband van zijn knie."

Ajax gaat het contract van Berghuis met twee jaar verlengen. Kroes wordt gevraagd naar de voornaamste redenen daarvoor. "Wat Wesley zegt: een goede voetballer die we erbij willen houden. In september en die periode daarvoor was hij een van de besten van Ajax."

Berghuis lag er dit seizoen meer dan twee maanden uit. "Toen hij weg was misten we ook een stukje creativiteit op het middenveld. Hij heeft met zijn passing en schot de creativiteit die we zoeken. Hij is heel belangrijk voor dit team. Hij is nu weer terug aan het komen vanuit zijn blessure."

Het contract van Berghuis loopt aan het eind van het seizoen af, maar de rechtsbuiten gaat twee jaar bijtekenen. "Het is een liefhebber. Hij kan veel meer geld verdienen ergens anders, en dat doet hij niet. Hij kiest voor deze club", aldus Kroes.