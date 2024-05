Kroatië publiceert EK-selectie en biedt uitsluitsel aan Sutalo, Sosa en Ivanusec

Josip Sutalo, Borna Sosa en Luka Ivanusec gaan allen met Kroatië mee naar het EK in Duitsland deze zomer. Dat blijkt uit de definitieve spelerslijst die bondscoach Zlatko Dalic maandag wereldkundig heeft gemaakt.

Hoewel met name Ivanusec en Sosa absoluut niet altijd een basisplek is toevertrouwd bij respectievelijk Feyenoord en Ajax, mogen zij dus toch mee naar Duitsland.

?? Here it is! ??#Croatia head coach @DalicZlatko presents the preliminary #Croatia squad for the upcoming #EURO2024! ??????#Family #Vatreni????? pic.twitter.com/xDkEOEwVm9