Kritische Wouter Goes wijst schuldige aan voor uitschakeling AZ: ‘Dat was echt een kutmoment’

Wouter Goes is na de Europese uitschakeling van AZ bij Tottenham Hotspur (3-1) logischerwijs flink teleurgesteld. De talentvolle centrumverdediger ging bij de eerste Alkmaarse tegentreffer in de fout en rekent dat zich maar al te erg aan, zo blijkt uit zijn interview met Ziggo Sport.

Halverwege de eerste helft kwam AZ op achterstand in het Tottenham Hotspur Stadium. Goes werd onder druk gezet door Son Heung-min en kon de bal niet meer wegschieten. Via de aanvaller en Dominic Solanke kwam de bal voor de voeten van Wilson Odobert, die de score opende.

Uiteindelijk leidde die treffer een 3-1 nederlaag, en dus uitschakeling in de Europa League in. Daar heeft Goes flink de pest in. “De kleine foutjes worden afgestraft op het hoogste niveau. Dat is doodzonde vandaag”, begint hij in gesprek met Noa Vahle.

“Ja, ik vind het zeker een fout van mij. Die 1-0 is echt een kutmoment. Ik moet die bal gewoon terugspelen naar Rome (Owusu-Oduro, red.) of hem uitspelen. Dat reken ik mezelf wel echt aan, maar je moet ook door in zo’n wedstrijd. Bij die derde goal had ik eigenlijk een overtreding moeten maken. Dat zit wel in je hoofd ja, zeker.”

Goes vindt het te makkelijk om de schuld te geven aan Peer Koopmeiners, die hem de lastige pass gaf. “Iedereen kan een keer een mindere bal geven, dan is het aan mij om dat op te lossen. Dat heb ik niet goed gedaan”, neemt hij duidelijk de verantwoordelijkheid.

Even later kwam Goes in een soortgelijke situatie terecht, maar besloot hij de bal over de zijlijn te rossen. “Dan heb je hem net tegen gekregen en dan denk ik: ‘Ik ga niet nog een keer deze fout maken’. Dan maar over de zijlijn.”

Hoewel Goes de pijnlijke misser later misschien als leermoment kan zien, is hij direct na de wedstrijd voornamelijk teleurgesteld. “Nu is het nog wel echt kut”, besluit hij. AZ kan zich zondag herstellen in de Eredivisie. Dan gaat het om 16.45 uur bij koploper Ajax op bezoek.