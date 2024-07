Wordt Jordan Henderson gemist bij Engeland? ‘Ik had hem altijd meegenomen naar het EK’

Wayne Rooney is van mening dat Gareth Southgate ervoor had moeten kiezen om Jordan Henderson mee te nemen naar het EK in Duitsland. Dat laat de 120-voudig Engels international weten bij de BBC. Nu komt de Engelse selectie ervaring tekort, vindt Rooney.

Voor Engeland is het EK nog niet echt lekker van start gegaan. Met vier punten uit de eerste twee wedstrijden zijn The Three Lions zo goed als zeker van plaatsing voor de volgende ronde, maar het vertoonde spel liet nog veel te wensen over. De kritiek op Southgate is dan ook niet mals.

Rooney is het ook niet eens met alle keuzes die de bondscoach heeft gemaakt. Hij is van mening dat Henderson bij de selectie had moeten zitten. “Ik zei het al voor het toernooi. Ik had Henderson meegenomen naar het EK”, begint hij. “De spelers die wel mee zijn genomen, hebben niet de ervaring die hij heeft op het middenveld.”

Rooney denkt dat Henderson met zijn ervaring een belangrijke rol had kunnen vervullen in de kleedkamer en de coaching binnen het veld. “Ook vanwege zijn coaching had hij mee gemoeten. Zelfs Harry (Kane, red.) is niet luid genoeg. Hij praat veel minder dan dat nodig is.”

Henderson heeft bij Ajax een lastig half jaar achter de rug, waarin hij niet kon brengen wat er vooraf van hem werd verwacht. Ook werd hij geplaagd door blessures. Rooney lijkt daar echter geen problemen mee te hebben. “Ik denk dat Henderson gewoon mee had moeten gaan voor zijn ervaring en de communicatie in het team. De rest is erg onervaren”, luidt zijn conclusie.

Southgate

Southgate legde voorafgaand aan het eindtoernooi uit waarom hij Henderson niet geselecteerd heeft. “Henderson komt fysiek tekort sinds zijn blessure. Zijn fantastische leiderschapskwaliteiten en persoonlijkheid zijn belangrijk, maar hij moet ook op het veld kunnen presteren”, was de verklaring.

De plaats van Henderson in de Engelse selectie wordt nu ingevuld door Kobbie Mainoo. Het talent van Manchester United viel in de eerste groepswedstrijd tegen Servië nog een half uur in, maar tegen Denemarken bleef hij negentig minuten op de bank zitten. Engeland speelt dinsdag het laatste groepsduel tegen Slovenië.

