Kritiek op grote speler van Ajax na wanvertoning: 'Hij doet steeds hetzelfde...'

Ajax zette zichzelf donderdagavond gigantisch voor schut door met 1-0 te verliezen van RFS in de Europa League. De analisten van Ziggo Sport leggen de vinger na afloop van de wedstrijd op een zere plek.

Ajax creëerde nauwelijks kansen in Letland en kreeg in de slotfase na een grote fout van Kian Fitz-Jim het deksel op de neus. "Het is een beetje een repeterend verhaal voor Ajax tegen tegenstanders die zich echt ingraven", zegt Ronald de Boer.

"Ajax heeft niet de snelheid om mensen in de diepte uit te spelen", vervolgt De Boer. "Het is allemaal in de bal. Je ziet niemand die zijn tegenstander eruit loopt. Daar heeft Ajax ook niet echt de spelers voor, maar dat zie je tegen dit soort tegenstanders. Dan heeft Ajax het altijd mega moeilijk."

Youri Mulder ergerde zich een beetje aan Brian Brobbey, die voor de vierde keer op rij startte als spits van Ajax. "Ga eens een keer achter je tegenstander staan... Maar Brobbey gaat er steeds voor staan. Hij gaat steeds het gevecht aan. Dat wordt hartstikke moeilijk. Ga eens achter je man staan, en kom er dan verrassend voor. Dan heb je wat meer ruimte. Dat zijn dingen die hij steeds verkeerd doet."

"Brobbey doet steeds hetzelfde, en het spel van Ajax wordt daardoor heel voorspelbaar", vindt Mulder. Brobbey werd na precies een uur vervangen door Wout Weghorst, die het in de ogen van De Boer beter deed. "Weghorst legde bijvoorbeeld een goed balletje klaar met het hoofd voor Steven Berghuis."

"Bij een tegenstander die zich ver ingraaft, als Ajax dan met een voorzet komt, vind ik dat Weghorst het beter doet dan Brobbey", zegt De Boer. "Als je van tevoren weet dat je tachtig procent balbezit gaat hebben, dan denk ik dat Weghorst geschikter is. Tegen een iets betere tegenstander krijgt Ajax meer ruimte, dan is Brobbey in mijn ogen geschikter."