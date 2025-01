Kristian Hlynsson heeft zijn keuze gemaakt en gaat Ajax op huurbasis verlaten

Kristian Hlynsson (21) maakt het seizoen af bij Sparta Rotterdam, zo meldt journalist Tim van Duijn van Voetbal International. De Kasteelheren gaan de middenvelder van Ajax huren, zonder optie tot koop.

De bij Ajax overbodige Hlynsson had over interesse niets te klagen. Naast Sparta waren FC Twente, NEC Nijmegen en Go Ahead Eagles geïnteresseerd in de tweevoudig international van IJsland.

Van Duijn weet waarom de middenvelder voor Sparta kiest. “Hlynsson heeft zijn zinnen gezet op een hereniging met Maurice Steijn, met wie hij bij Ajax werkte. In Amsterdam kreeg Hlynsson altijd veel vertrouwen van de Hagenaar.”

Sparta heeft geen optie tot koop bedongen, waardoor Hlynsson komende zomer terugkeert bij Ajax. In de Johan Cruijff ArenA ligt hij nog tot medio 2026 vast. Hlynsson is volgens Transfermarkt zo’n 4 miljoen euro waard.

Onder Steijn beleefde Hlynsson vorig seizoen zijn doorbraak bij Ajax. Inmiddels staat de teller op 45 officiële wedstrijden in de Amsterdamse hoofdmacht, waarin de rechtspoot goed was voor 10 doelpunten en 3 assists.

Bij Sparta wordt Hlynsson de opvolger van Arno Verschueren, die over een aflopend contract beschikt en voor een kleine vergoeding naar Twente vertrekt.