Kranten leven mee met ‘karaktervol’ Feyenoord; één speler te licht bevonden

De Nederlandse kranten steken Feyenoord vrijdagochtend een hart onder de riem. Ze prijzen het karakter van de Rotterdammers en wijten de uiteindelijke uitschakeling tegen AS Roma (1-1, 4-2 n.s.) vooral aan een stukje onervarenheid. Tevens liet de aanval van Feyenoord veel te wensen over. Igor Paixão wordt met naam en toenaam genoemd.

Door een 1-1 stand na negentig minuten moest er verlengd worden in Stadio Olimpico. Geen van de ploegen scoorde daarin, en na een bloedstollende penaltyserie trok Roma voor het derde jaar op rij aan het langste eind in Europa.

"En weer was het nauwelijks verschil tussen AS Roma en Feyenoord", schrijft Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad. "Doelman Timon Wellenreuther had zich minutieus voorbereid, maar Roma bleef beter."

Wellenreuther, die onder meer een strafschop keerde in de penaltyserie, kan op veel complimenten rekenen van Gouka. "Hij stond er wel bij dat ene momentje van Romelu Lukaku. En in de verlenging redde de Duitser schitterend op een laag schot van dezelfde Lukaku. Maar Wellenreuther moest nog meer klasse tonen want het draaide uiteindelijk uit op strafschoppen."

'Aanvallend blijft het Europees te licht'

Wellicht had Feyenoord een verlenging kunnen voorkomen als het aanvallend niet zo pover was. Althans, die mening is De Telegraaf toegedaan.

"Aanvallend blijft het Europees te licht. Igor Paixão was bij vlagen een junior in het grote mannenvoetbal en werkte de indruk dat hij met Serie A-moordenaars te maken had", schrijft de krant.

Het AD komt met een soortgelijk oordeel: "Het werd een gevecht waarin eens te meer bleek dat Feyenoord in aanvallend opzicht niet bepaald in weelde aan het baden is."

Toch vindt De Telegraaf dat Feyenoord met opgeheven hoofd afscheid kan nemen van Europa. "Juist in de verlenging klom Feyenoord weer boven de Italianen uit. De ploeg toonde karakter, met veel jonge spelers bovendien. Maar vanaf de stip ontbrak het uiteindelijk ook aan een stukje ervaring."

