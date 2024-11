Krankzinnig arbitraal moment in Vrouwen Eredivisie zorgt voor verbazing alom

De vrouwen van sc Heerenveen hebben zondagmiddag gewonnen in de Azerion Vrouwen Eredivisie, maar na afloop ging het vooral om hetgeen er rondom het laatste fluitsignaal gebeurde. De 3-1 eindstand had namelijk eigenlijk een 4-1 uitslag moeten zijn.

Het was een krankzinnig moment. Jet van Beijeren, die al goed was geweest voor een doelpunt en een assist, stak teamgenote Britt Udink weg. Telstar-keepster Kelly Steen leek attent haar doel te verdedigen, maar dat ging helemaal mis.

Udink snoepte de bal af van de keepster en schoot hem in het lege netje. Terwijl de bal echter naar de doellijn rolde, floot de scheidsrechter, Manon Plandsoen, van dienst af, tot groot onbegrip bij de speelsters van sc Heerenveen.

Niklas Tarvajärvi, coach van de Friese dames, vroeg de arbiter om opheldering en kon zich uiteindelijk berusten in haar uitleg. "Zij had het fluitje al in haar mond en had niet gezien dat Britt nog kon scoren. Ze gaf zelf ook aan dat het een verkeerde keuze was", zei de oefenmeester tegen ESPN. "Maar goed, iedereen maakt fouten."

Van Beijeren verscheen verbaasd voor de camera's. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", stamelde de uitblinkster na afloop voor de camera's. Ook op X heerst er veel verbazing over de arbitrale dwaling van Plandsoen.

"Een sport die serieus stappen maakt en dat is helemaal prima en ook mooi, maar de noodzakelijke randvoorwaarden moeten dan nog wel meegroeien", schrijft Rik Elfrink, clubwatcher van PSV namens het Eindhovens Dagblad op het platform. "Dit neigt echter eerder naar een klucht dan topsport, sorry voor het harde oordeel."

Jeroen Kapteijns, journalist van De Telegraaf, speelt op het moment in met de nodige woordgrapjes. "Scheidsrechter Plandsoen gaat alle perken te buiten met deze beslissing", plaatst hij. "Bloopers alom in de Eredivisie Vrouwen, want ook keepster Steen van Telstar is in deze situatie niet keigoed."