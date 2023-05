Kramer en Viergever leggen statement uit: ‘Dat slaat helemaal nergens op’

Zaterdag, 13 mei 2023 om 23:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:23

Michiel Kramer en Nick Viergever hebben tekst en uitleg gegeven na het unieke tafereel dat zaterdagavond plaatsvond bij FC Utrecht - RKC Waalwijk (2-0). De aanvoerders van beide partijen zagen de wedstrijd tot twee keer toe gestaakt worden door arbiter Ingmar Oostrom en dus leek het duel niet meer op dezelfde avond te worden uitgespeeld. Op aandringen van de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, gebeurde dit echter alsnog. RKC en Utrecht kwamen weer het veld op, maar de spelers weigerden daadwerkelijk te voetballen. De aanvoerders zeggen klaar te zijn met de hinderlijke onderbrekingen die de stakingen met zich meebrengen.

Direct na afloop kon ESPN-analist Kees Kwakman al moeilijk geloven wat er gebeurd was. "Het wordt wel gekker. Je proefde bij de spelers de teleurstelling: We gaan toch niet voor twee minuten stoppen? Zonder dat zij een oplossing hebben. Nick Viergever zegt letterlijk tegen mij: 'Weet jij een oplossing?' Inmiddels wordt er overal zo'n beetje gestaakt vanwege dit. Daarna was er een protest van de spelers. Ik denk dat het te maken heeft met het staken an sich."

Nog nooit vertoond: spelers weigeren te spelen na nieuwe staking. ?#utrrkc pic.twitter.com/sctLoaWYQ8 — ESPN NL (@ESPNnl) May 13, 2023

De vermoedens van Kwakman blijken te kloppen: "We willen gewoon een statement maken als voetballers", zegt Kramer, die samen met Viergever is aangeschoven. "Tuurlijk, wat er gebeurt kan niet, alleen in verhouding met 19.000 mensen die zich wel netjes gedragen vonden wij het niet meer dan netjes om het de laatste twee minuten zo te doen. Vandaar dat we dat samen zo besloten hebben." Verslaggever Cristian Willaert stelt dat het voetbal 'zo een beetje wordt kapotgemaakt'. Kramer: "Dat denk ik wel ja. Als we na ieder dingetje naar binnen gaan, een kwartier binnen zitten dan weer naar buiten moeten moeten... Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het hele ritme is uit het voetbal. Dat is niet de insteek die wij graag willen en vandaar dat we dit samen besloten hebben."

Viergever 'sluit zich helemaal aan' bij de woorden van Kramer, al legt de aanvoerder van Utrecht de verantwoordelijkheid ook bij de biergooiers. "Heel veel mensen gedragen zich goed. Toch zijn er weer een paar bij die een biertje gooien. Dit is volgens mij de vijfde of zesde wedstrijd die gestaakt wordt dit weekend, terwijl er toch duidelijke regels zijn afgesproken. Dit moet gewoon stoppen. Je verpest het gewoon. Voetbal is een leuk uitje en dan moet je gewoon plezier hebben. Daar hoort dit gedrag niet bij. Helaas zijn er een paar die het voor de rest verpesten. Gelukkig worden die twee minuten wel uitgespeeld, anders zou RKC later weer terug moeten komen. We vonden dit wel een statement."

"De regels zijn duidelijk, maar ik vind niet dat we bij ieder klein dingetje naar binnen moeten gaan", vult Kramer aan. "Ik ben 34. Als ik nu constant een kwartier naar binnen moet word ik daar ook niet soepeler van", zegt hij met een knipoog. "Ik denk niet dat dit de bedoeling is", voegt Viergever toe. "Hier word je niet vrolijk van, nee. Als je elke keer naar binnen moet... Het is ook gewoon niet leuk. We hebben twee teams die voetbal willen spelen, plezier willen hebben en de fans willen vermaken. Dan is het gewoon jammer dat je continu naar binnen moet door dit soort akkefietjes." Eerder dit weekend werden FC Volendam - Sparta Rotterdam, FC Eindhoven - Helmond Sport, FC Twente - NEC en FC Den Bosch – Almere City al tijdelijk gestaakt.