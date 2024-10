Krabbendam openbaart opvallende statistiek van Ueda als spits van Feyenoord

Martijn Krabbendam is nog niet overtuigd door Ayase Ueda, zo blijkt maandag uit Voetbalpraat. De journalist van Voetbal International ziet in de Japanner voorlopig niet de spits die aan de lopende band doelpunten gaat maken.

''Het is de recordaankoop van Feyenoord, waar negen miljoen voor is betaald'', verduidelijkt Krabbendam. ''Nu moet hij er staan. En dan zie je toch dat hij er tegenaan hikt. Het is niet de eerste spits die dat overkomt in De Kuip.''

''Bij Cercle Brugge scoorde hij aan de lopende band en ook bij Japan, tegen weliswaar mindere tegenstanders'', wil de Feyenoord-watcher Ueda ook niet helemaal afschrijven. ''En nu moet hij het bij Feyenoord laten zien. En dan zie je een spits die best wel wat heeft. Hij kan goed meevoetballen, dat zag je volgens mij in het eerste half uur tegen NEC.''

''Toen deed hij heel veel dingen goed. Ook een paar acties in het strafschopgebied. Buitenkant rechts wegdraaien, en met links schieten. Maar op de een of andere manier... Of het zit hem niet mee, of hij krijgt die ballen er niet in'', analyseert Krabbendam, die direct de statistieken van Ueda erbij pakt.

''Hij heeft bijna vier uur nodig om een doelpunt te maken. Dat is best wel veel voor een spits van Feyenoord'', verzucht de journalist die de Rotterdammers op de voet volgt. ''Dus het is te hopen dat dat snel gaat komen.''

Kenneth Perez is minder hard voor Ueda. ''Het is ook niet de allerbeste periode om bij Feyenoord in de spits te staan. Vorig jaar was het vaak erin en dan weer eruit. Zoals nu heeft hij een fase van acht weken. Carranza kan daar misschien ook wel voor in aanmerking komen.''

''Acht weken is natuurlijk wel anders om je op in te stellen. Vorig jaar was het denk ik makkelijker dan dit jaar. Maar goed, hij staat er om doelpunten te maken. En hij maakte dat doelpunt, wat Feyenoord misschien over het dooie punt hielp. Dus dat was goed'', verwijst Perez naar het kopdoelpunt van Ueda zondag tegen FC Twente.

''Er is werk aan de winkel, maar dat geldt niet alleen voor hem. Het is natuurlijk een positie waar de ogen op gericht zijn'', weet Perez dat er extra aandacht is voor de aanvalsleider van Feyenoord. ''Maar op de één of andere manier zie ik wel iets in hem.''