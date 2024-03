Kraay wijst eerste spits Nederlands elftal aan en zou Donyell Malen thuislaten

Als het aan Hans Kraay junior ligt is Brian Brobbey komende zomer de eerste spits van het Nederlands elftal op het EK in Duitsland, zo vertelt de analist in een video-item van ESPN. Kraay zou verder ook Memphis Depay en Xavi Simons een basisplek gunnen, terwijl hij Donyell Malen niet mee zou nemen.

In de video wordt Hansie Hansie gevraagd naar welke aanvallers Ronald Koeman moet meenemen naar het eindtoernooi in Duitsland. Kraay heeft er duidelijke ideeën bij en zou in totaal zes spelers voor de voorste linie meenemen. Simons is daar één van.

"Xavi Simons, ik heb hem weer gezien tegen Real Madrid (in de Champions League, red.)", begint Kraay zijn analyse over de smaakmaker van RB Leipzig. "Daar zit een versnelling in, daar zit een brutaliteit in. Hij speelt vrij vanaf links bij Leipzig, ook wel eens vrij vanaf rechts."

Kraay plaatst wel een kanttekening bij de optredens van Simons in Oranje tot dusver. "Hij moet alleen, wat (Jerdy, red.) Schouten ook heeft, die ballast van zijn rug laten vallen. Hij kan zó goed voetballen als hij zijn hoofd helemaal ontspannen heeft."

Wat de analist betreft is Brobbey komende zomer de man in de punt van de aanval bij Nederland. "Koeman zei: 'Als hij zich op deze manier blijft ontwikkelen...' Brobbey gaat ook steeds met zijn gezicht naar de goal spelen. Hij maakt ook breedte- en diepteloopacties. Als hij dat blijft doen, dan is het een plaag voor verdedigers. Dus hij is spits nummer één."

Wissels en een afvaller

Wat Kraay betreft wordt Memphis samen met Simons achter Brobbey geposteerd en vormt het drietal de voorste linie van Oranje. Wout Weghorst mag van de oud-prof ook mee naar het EK, maar de lange spits zal zich moeten berusten in een rol als invaller.

Kraay zou ook Cody Gakpo en Joshua Zirkzee meenemen komende zomer. Beide aanvallers laten met regelmaat aardige dingen zien in clubverband, maar de oud-speler van onder Brighton & Hove Albion voorziet voor het tweetal een reserverol.

Doordat Nederland op het moment over de nodige opties voorin beschikt, kunnen niet alle geschikte kandidaten mee. Als Kraay het voor het zeggen had werd Malen kind van de rekening. "Als je dit kan thuislaten... Als we nu geen Europees kampioen worden, dan weet ik het ook niet meer", besluit Kraay.

