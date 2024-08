Hans Kraay junior vraagt Feyenoord-trainer Brian Priske direct naar interesse Atlético Madrid in Dávid Hancko

Brian Priske wil liever niet dieper ingaan op een mogelijk vertrek van Dávid Hancko bij Feyenoord. De centrumverdediger is met onder meer Atlético Madrid in verband gebracht, al heeft de club van trainer Diego Simeone nog geen eerste bod neergelegd in De Kuip.

Verslaggever Hans Kraay junior van ESPN wijst Priske zaterdag voorafgaand aan de seizoensopener tegen Willem II op het feit dat Atlético 35 miljoen euro zou overhebben voor Hancko, die een basisplaats heeft tegen de promovendus uit Tilburg.

"Ik heb er niet over nagedacht", laat Priske in duidelijke bewoordingen weten aan Kraay. "Ik luister ook niet naar die geruchten. Ik focus me op vandaag. Het gaat namelijk om winnen."

"Maar ik weet dat het de komende drie weken daarover zal gaan. Totdat de transfermarkt sluit", weet de Feyenoord-trainer dat een vertrek van Hancko nog steeds mogelijk is. "Ik focus me louter op vandaag."

"Drie verschrikkelijke weken", herhaalt Kraay de woorden van Priske met een kwinkslag. "Het is inderdaad de nachtmerrie van elke coach", verzucht de Deense trainer. "Maar je moet je daar van bewust zijn en er op inspelen."

"Ik praat erover met Dennis te Kloese (algemeen directeur, red.) en geef mijn mening. Dat is alles dat ik kan doen. En dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Het blijft voetbal. Het enige wat vandaag telt zijn de drie punten."

Hancko

Hancko is niet blij met de berichtgeving in Nederlandse media rond zijn mogelijke transfer naar Atlético Madrid. Er werd gesuggereerd dat de Spaanse club Hancko ‘gek’ zou willen maken met een torenhoog salaris om een breuk met Feyenoord te forceren, maar die berichtgeving klopt niet, zo vertelde de verdediger vorige week in gesprek met ESPN.

Na afloop van de gewonnen strijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal vroeg Kraay Hancko naar zijn nabije toekomstplannen. De verdediger stak niet onder stoelen of banken dat hij een transfer wel zou zien zitten, maar hij wil wél duidelijk maken het niet eens te zijn met berichtgeving in de Nederlandse media.

“Het kwam in de media dat mijn hoofd op hol geslagen zou zijn vanwege salaris of wat dan ook, maar dat is niet helemaal waar en ik stoorde me aan die berichtgeving”, zei Hancko, die nog tot medio 2028 vastligt in De Kuip. “Ik heb hier bij Feyenoord al een uitstekend contract, zeker sinds de laatste verlenging. Het gaat mij niet om het geld en ik hou er niet van dat ze mij dol willen draaien met geld.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!