Kraay verliefd op toptalent Ajax: ‘Jezus, wat goed! Forbs, eat your heart out’

Hans Kraay junior is laaiend enthousiast over Mika Godts. De Belgische vleugelaanvaller maakte vrijdagavond na drie maanden blessureleed zijn rentree bij Jong Ajax tijdens een nipte nederlaag tegen ADO Den Haag (2-1). Godts deed het laatste half uur mee als invaller en maakte de nodige indruk met zijn vele geslaagde dribbels.

“Alles aan hem is voetbal”, begint de analist van ESPN zijn lofzang bij Voetbal op Vrijdag. “Hij zoekt zijn directe tegenstander dus ook gewoon op”, zegt Kraay junior, terwijl er beelden te zien zijn van Godts die Timothy Derijck simpel passeert.

Hans Kraay jr. ?? Mika Godts#adojaj — ESPN NL (@ESPNnl) March 1, 2024

Een klein kwartier voor tijd liet hij zich andermaal gelden door ADO-spelers Justin Che en Jerry van Wolfgang met een snelle voetbeweging beiden het nakijken te geven. De Belg dribbelde vervolgens richting het centrum, stuurde middenvelder Lasse Vigen met een schijnbeweging het bos in om het daarna met een schot vanaf een meter of twintig te proberen. Doelman Nick Marsman hield ADO op dit moment op de been door de bal uit de linkerbovenhoek te tikken.

“Met één beweging is hij tegenstanders gewoon vijf of zes meters kwijt”, geeft Kraay junior aan. “Ik vind hem zo goed. Dat vond ik al, maar het is zo jammer dat hij geblesseerd raakte. Ik zou zeggen: ‘Carlos Forbs, eat your heart out, want Godts zit je op je hielen.’ Je wordt gek van zulke spelers als verdediger. Hij komt recht op je af en kan binnendoor of buitenom passeren. Ik kan me niet voorstellen dat het lang duurt voordat hij weer in Ajax 1 speelt.” De vleugelaanvaller speelde tot nog toe 140 minuten in Ajax 1, verdeeld over 12 duels.

Aan het einde van de uitzending wordt de analist door presentator Toine van Peperstraten gevraagd naar zijn moment van de avond. “Je weet het Toine, ik houd van mooie en echte voetballers. Jezus, Mika Godts… Wat ben jij goed en wat heb jij een potentie”, richt Kraay junior zich tot de Belg.

“Ik hoop dat jij zo ongelooflijk ver komt, want dit is wat we van buitenspelers willen zien: een versnelling, een passeerbeweging en het overzicht behouden. Alles aan hem is mooi. Als hij de kleedkamer uitkomt en hij heeft nog geen bal geraakt, dan hangt zijn shirt met flair, zijn sokken zijn mooi. Je hebt het wel in de gaten, ik ben een enorm grote fan van Mika Godts.”



