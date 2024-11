Kraay legt de lat hoog: 'Sluit niet uit dat hij ooit met Frenkie de Jong in een kleedkamer zit'

Hans Kraay junior is zeer gecharmeerd van Kees Smit. De talentvolle middenvelder tekende vorige week in de Europa League voor een doelpunt en een assist tijdens de 3-1 overwinning op Fenerbahçe. Kraay denkt dat Smit (18) het heel ver kan schoppen als profvoetballer.

''Alles aan die jongen is pleintjesvoetbal'', steekt Kraay zijn bewondering niet onder stoelen of banken in zijn nieuwste column voor Voetbal International.

''Hij heeft in een half uur tijd furore gemaakt. Ik dacht: Dit gaat 'm worden, die staat in de basis tegen Willem II.'' Smit was overigens geen basisspeler tegen Willem II en werd door als invaller gebruikt. AZ verloor prompt met 1-2 op eigen veld.

Trainer Maartens Martens vindt alle complimenten voor Smit ietwat overdreven, omdat hij dan zou gaan zweven. ''Achterlijke opmerking, dacht ik toen. Keessie uit Heiloo gaat niet zweven. Maar vrijdagochtend komt hij te laat op de training. Kees kan toch niet in de file hebben gestaan vanuit Heiloo?''

''Ik vind het ongelooflijk'', gaat Kraay verder met zijn wekelijkse bijdrage. ''Je maakt furore, sommige mensen vergelijken je al met Florian Wirtz, met je afgezakte kousjes en je Heiloose dribbel, en dan doe je dit.''

''De mensen scandeerden donderdag: 'Keessie, Keessie, Keessie'. Ik zeg nu: 'Keessie, Keessie, maf Keessie'. Maar geen zorgen, hij komt er alsnog aan'', heeft Kraay hoge verwachtingen van de pas achttienjarige middenvelder.

''Ik sluit niet uit dat Kees ooit ergens in een kleedkamer met Frenkie de Jong terechtkomt'', zo besluit Kraay zijn lofzang op de jonge en talentvolle AZ'er.