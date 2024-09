Kraay jr. ziet probleem bij basisklant Nederlands elftal: 'Je wordt niet sneller van zo'n imposant figuur'

Hans Kraay junior hoopt dat Stefan de Vrij snel terugkeert bij Oranje. Tegen Bosnië en Herzegovina treedt het Nederlands elftal aan met Matthijs de Ligt in het hart van de defensie, maar Kraay ziet veel liever de momenteel geblesseerde centrumverdediger van Inter in de basiself van Ronald Koeman.

"Het maakt mij helemaal niks uit, en dat moet de bondscoach ook niks uitmaken, dat Stefan de Vrij 31 (32, red.) is", laat de analist bij ESPN weten weinig moeite met de leeftijd van de mandekker te hebben. "Hij was en is zo'n stabiele factor."

"Dus als hij weer fit is", vervolgt Kraay, "vind ik dat het appeltje-eitje is en dat hij gewoon weer rechts in het centrum moet spelen. Naast Van Dijk."

Zaterdagavond is De Ligt dus de vervanger van de met een hamstringblessure afwezige De Vrij, maar volgens Kraay werkt de fysiek van de Manchester United-verdediger hem tegen. "De Ligt heeft natuurlijk van zichzelf sowieso een imposant figuur, maar je gaat er niet sneller van worden."

"De Vrij is gewoon beter op dit moment. Desondanks zou het geweldig zijn als De Ligt vanavond de pannen van het dak speelt."

De Ligt maakt zich op voor zijn eerste minuten in Oranje sinds voorafgaand aan het EK. Op het eindtoernooi in Duitsland was de voormalig Ajacied wel van de partij, maar Koeman had hem geen enkele minuut nodig.

Ondanks een reserverol op het EK maakte De Ligt deze zomer een toptransfer van Bayern München naar Manchester United. Bij the Red Devils eindigde zijn basisdebuut afgelopen weekend in een 0-3 oorwassing tegen Liverpool.