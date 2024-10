Kraay is helemaal ondersteboven van speler van PSV: 'Goed zeg. Jezus, wat was hij goed!

Hans Kraay junior is laaiend enthousiast over Ivan Perisic. De verslaggever annex analist van ESPN zag de aanwinst van PSV afgelopen in actie in de Nations League en genoot met volle teugen van wat Perisic op de mat legde.

''Ik heb die Perisic gezien bij Kroatië. Hij speelde rechtsbuiten'', verwijst Kraay in Voetbalpraat naar het optreden van de routinier in het Nations League-duel met Polen van dinsdag, dat in een 3-3 gelijkspel eindigde. ''Goed zeg. Jezus, wat was hij goed!''

''En fit, en met gevoelige voorzetjes'', vervolgt de analist zijn lofzang op de inmiddels 35-jarige Perisic. ''Ik dacht juist dat hij als linksback of linksbuiten op zijn best was. Peter Bosz zei dat hij primair voor de rechtsbuitenpositie was. Ik denk van: Ja, dan zie jij dat primair verkeerd. Maar dat heeft hij niet verkeerd gezien.''

Bram van Polen is het roerend eens met Kraay. ''Ik heb in de eerste vijf minuten tegen Willem II specifiek op hem gelet. Dat was bizar. Spelers zien altijd binnen vijf of tien minuten of hij écht kwaliteiten heeft. Eerste balcontact en het uitstellen van wanneer je een bal geeft. Wanneer stapt een verdediger in en maak je dan pas een actie. Hoe maak je een vooractie, zit daar veel intensiteit in?''

''Dat zag ik echt binnen vijf minuten bij hem'', vindt Van Polen dat PSV uitstekende zaken heeft gedaan met het binnenhalen van Perisic. ''Echt pure kwaliteit, ondanks zijn 35 jaar. En Europees mag hij niet spelen. Dus dat kun je één op één wisselen met Bakayoko.''

''Hij is superfit. Ook op die leeftijd'', vult Mario Been aan. ''Ik vind dat een absolute meerwaarde voor de Eredivisie. En hopelijk kunnen we hem internationaal na de winterstop bewonderen bij PSV.''

''En hij vindt het ook geen enkel probleem om naast Flamingo te spelen. Of samen met Boscagli'', wijst Kraay tot slot op de verdedigende kwaliteiten van Perisic, met PSV in voorbereiding op de topper tegen AZ van zaterdag.