Kostas Lamprou vindt half jaar na vertrek bij Feyenoord nieuwe club in Eredivisie

Kostas Lamprou keert terug in de Eredivisie. NAC Breda meldt dinsdag namelijk dat de 33-jarige doelman een contract tot het einde van het seizoen heeft getekend in het Rat Verlegh Stadion. Lamprou, met een verleden op de Nederlandse velden, zocht sinds afgelopen zomer naar een nieuwe club.

''Lamprou heeft de nodige ervaring in de Nederlandse Eredivisie en was de laatste maanden clubloos, waardoor NAC per direct over de keeper kan beschikken'', zo valt te lezen in een statement op de website van de Bredase club.

NAC benadrukt in de verklaring dat de komst van Lamprou zeer wenselijk is. ''Nu de talentvolle Tein Troost per 1 januari 2025 aan Cork City FC is verhuurd, heeft NAC met Bielica, Kortsmit en Lamprou drie keepers die NAC proberen te helpen in de strijd om handhaving in de Eredivisie.''

Lamprou is geen onbekende in de Nederlandse voetbalwereld. De Griekse doelman kwam in 2004, op dertienjarige leeftijd, in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Slechts een jaar later maakte hij de overstap naar Feyenoord. Lamprou brak in Rotterdam-Zuid nooit echt door en werd tussendoor verhuurd aan Excelsior en Willem II.

De aanwinst van NAC vertrok in 2015 definitief naar Willem II, waarna in Nederland avonturen volgden bij achtereenvolgens Ajax, Vitesse, RKC Waalwijk, PEC Zwolle en opnieuw Willem II.

De voormalig jeugdinternational van Griekenland keerde in augustus 2023 terug bij Feyenoord, waar hij een éénjarig contract tekende. Na afloop van dat dienstverband vertrok Lamprou weer uit De Kuip, om zes maanden later aan te sluiten bij NAC.

Aan Lamprou de taak om Daniel Bielica naar de reservebank te verwijzen. De Poolse doelman stond de eerste seizoenshelft onder de lat in Breda en incasseerde 27 doelpunten in zeventien competitiewedstrijden.