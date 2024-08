'Kopstoot' naar Etienne Vaessen levert RKC-spits Zawada twee duels schorsing op

Oskar Zawada is door de onafhankelijke tuchtcommissie betaald voetbal veroordeeld tot drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Dat meldt de KNVB maandag. De spits van RKC Waalwijk is bestraft voor de ‘kopstoot’ die hij uitdeelde aan Etienne Vaessen afgelopen weekend.

RKC verloor afgelopen zaterdag in eigen stadion met 1-2 van promovendus FC Groningen. In de absolute slotfase, toen de 1-2 eindstand al op het bord stond, zette Zawada zijn hoofd tegen de keeper van Groningen aan en maakte hij een lichte kopstootbeweging.

Vaessen, die tot vorig seizoen nog bij RKC speelde, ging met het nodige theater naar de grond, waarna arbiter Robin Hensgens geen andere optie zag dan de Poolse spits een rode kaart uit te delen.

“Dit moet ik niet doen, zo op de grond vallen”, reageerde Vaessen na afloop voor de camera’s van ESPN. “Ik heb ook beelden teruggekeken en de scheidsrechter geeft hem al.”

“Het was ook meer emotie denk ik”, verklaarde de doelman van Groningen. “Uiteindelijk zei de scheidsrechter ook: 'Hij maakt gewoon een beweging naar jou en hij raakt jou, dus het is rood’. Uiteindelijk is het wel een terechte rode kaart, vind ik.”

Eredivisie Go Ahead Eagles GAE 2024-08-25T14:45:00.000Z 16:45 RKC RKC

Daar ging de tuchtcommissie uiteindelijk in mee, door Zawada te bestraffen met drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Daardoor mist de spits de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles (uit) en AZ (thuis).

Zawada werd deze zomer door RKC transfervrij overgenomen van het Nieuw-Zeelandse Wellington Phoenix. De 28-jarige Pool heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 600 duizend euro.