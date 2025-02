Koploper Ajax wint van Go Ahead Eagles, vergroot gat naar PSV met vijf punten en heeft nu al meer punten dan vorig seizoen

Ajax heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen hun inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles dankzij doelpunten van Brian Brobbey en uitgerekend Oliver Edvardsen: 2-0. Door de zege bouwt de koploper zijn voorsprong op PSV uit tot vijf punten. Met 57 punten heeft de ploeg van Francesco Farioli bovendien nu al meer punten (57) dan het Ajax van vorig seizoen (56).

Francesco Farioli rouleerde zijn elftal flink en had onder meer een basisplek voor Brobbey en Horthy Mokio. Ook Ahmetcan Kaplan verscheen aan de aftrap, terwijl Josip Sutalo en Remko Pasveer wegens blessures ontbraken. Daarom was daar het debuut van Matheus, die met een clean sheet, alert keeperswerk en uitstekende ballendistributie allesbehalve teleurstelde.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de bezoekers. De lage voorzet van Oliver Antman was echter net te scherp voor Victor Evardsen en kon bij de tweede paal door Anton Gaaei worden weggetikt. Aan de andere kant was Ajax via Mika Godts gevaarlijk.

De Belg dribbelde karakteristiek naar binnen maar schoot de bal rakelings langs de rechterpaal. Mokio stond met een heerlijke draaibeweging aan de basis van de volgende Ajax-uitbraak, maar de schietkans van Godts werd vakkundig geblokkeerd door Joris Kramer.

In het tweede bedrijf brak de wedstrijd pas echt open. De teams waren amper uit de kleedkamer of de teleurstellend spelende Bertrand Traoré had de openingstreffer al op zijn naam moeten zetten. Na een misverstand achterin bij Kowet kon de Burkinees zo op doelman Jari de Busser aflopen. De grillige vleugelaanvaller faalde echter hopeloos.

Enkele tellen later was Kenneth Taylor bovendien dicht bij de 1-0. Van binnen het vijfmetergebied kopte de middenvelder echter op de voet van De Busser, die zo heel knap tegen hield. Even later viel het doelpunt toch. Brobbey was net sneller bij de bal dan zijn tegenstander en prikte op aangeven van Godts met mijn zijn mindere linkervoet raak: 1-0.

Na de openingstreffer moest Go Ahead in de achtervolging, maar daarbij schoot het zichzelf lelijk in de voet. De Deventenaren kwamen na een tweede gele kaart van Gerrit Nauber namelijk met tien man te staan. Daarom was het Ajax dat op zoek ging naar een wat comfortabelere marge.

Een rollertje van Traoré was een makkelijke prooi voor De Busser, terwijl afstandsschoten van onder meer Steven Berghuis ook geen doel troffen. In het restant van de wedstrijd weigerde Go Ahead op te geven en Paul Simonis wisse. Het leek te resulteren in de gelijkmaker, toen Julius Dirksen een vrije trap promoveerde tot doelpunt.

Na een lang VAR-beraad werd echter geconcludeerd dat de invaller het doelpunt met de arm maakte en zodoende ging er een streep door de treffer. Het werd voor Go Ahead direct daarna nog zuurder, en voor Ajax - waar Don-Angelo Konadu ook nog debuteerde - nog mooier.

Gaaei stormde aan de rechterkant naar voren en leverde - niet voor het eerst - een perfecte voorzet af. Uitgerekend Edvardsen, die afgelopen winter de stap van Go Ahead naar Ajax maakte, stond bij de tweede paal klaar om binnen te schieten: 2-0. Go Ahead bleef strijdlustig en dacht na een handsbal van Daniele Rugani een strafschop te verdienen. De VAR zette ook daar echter een streep door.