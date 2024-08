Koopmeiners op ramkoers met Atalanta: ‘Hij weigert te trainen en te spelen’

Teun Koopmeiners wil koste wat kost zijn transfer naar Juventus afronden. De middenvelder, die al geruime tijd in de belangstelling staat van de topclub uit Turijn, heeft zijn hakken in het zand gezet.

Het is niet de vraag of, maar wanneer Koopmeiners definitief de overstap maakt naar Juventus. De Oranje-international is al maanden topprioriteit voor La Vecchia Signora en wil graag de stap maken.

Koopmeiners heeft al sinds mei een persoonlijk akkoord met Juventus. Bekend is echter dat Atalanta de 26-jarige middenvelder uit Castricum niet zomaar laat gaan. Koopmeiners ligt namelijk nog tot medio 2027 vast in Bergamo.

Trainer Gian Piero Gasperini heeft tegenover L'Eco di Bergamo tekst en uitleg gegeven over de situatie van Koopmeiners. "Het verliep allemaal volgens plan, tot vorige week. Toen liet Teun weten dat hij naar Juventus wil."

"Hij wil niet langer met ons trainen of spelen", vervolgt de Italiaan. Koopmeiners is naar verluidt teleurgesteld in het feit dat Atalanta zijn belofte niet nakomt, daar de middenvelder een transfer is beloofd.

Atalanta heeft een prijskaartje van 60 miljoen euro om de nek gehangen bij Koopmeiners, wat Juventus te gortig is. Vanuit Turijn is een eerste voorstel gedaan ter waarde van 45 miljoen euro.

De komst van Koopmeiners in augustus 2021 is hoe dan ook een gouden zet gebleken voor Atalanta. De Italianen namen de 21-voudig international destijds voor 14 miljoen euro over van AZ.