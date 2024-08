Kooplustig Chelsea telt vele miljoenen neer en heeft João Félix officieel binnen

João Félix mag zich officieel speler van Chelsea noemen. De Portugese aanvaller heeft op Stamford Bridge een contract voor zes seizoenen getekend, met de optie voor nog een jaar. Atlético Madrid ontvangt naar verluidt 45 miljoen pond, omgerekend bijna 53 miljoen euro.

Félix werd het afgelopen seizoen door Atlético verhuurd aan FC Barcelona. Nu keert hij dus terug bij Chelsea. De Portugees international speelde in 2023 al eens een half seizoen op huurbasis voor the Blues. Destijds noteerde hij vier doelpunten in twintig officiële duels.

Op de clubsite van Chelsea laat Félix weten verheugd te zijn met zijn transfer. "Ik herken nog een aantal bekende gezichten uit mijn vorige periode hier. Ik vond mijn tijd bij Chelsea geweldig en vertelde vrienden en familie dat ik graag ooit zou willen terugkeren naar de Premier League."

“Na twee uitleenbeurten aan Chelsea en Barça, moest ik definitief een nieuwe club vinden. Er is geen betere plek voor mij dan Chelsea. Stamford Bridge is een perfecte plek om te excelleren.”

Dankzij de transfer van Félix kon Atlético Madrid de komst van Conor Gallagher alsnog realiseren. De Engelse middenvelder bewandelt de omgekeerde weg. Chelsea ontvangt 42 miljoen euro voor het eigen jeugdproduct.

Conference League Qualification Chelsea CHE 2024-08-22T19:00:00.000Z 21:00 Servette SER

LaLiga Atletico Madrid ATM 2024-08-25T19:30:00.000Z 21:30 Girona GIR

Félix is de negende zomeraanwinst van Chelsea. Onder meer Kiernan Dewsbury-Hall Marc Guiu en Pedro Neto gingen hem voor.

De A-kern van Chelsea bestaat momenteel uit meer dan veertig (!) spelers. Het lijkt erop dat veel spelers deze maand nog (tijdelijk) uit Londen mogen vertrekken. Zo is ex-Vitessenaar Armando Broja op weg naar Ipswich Town en hebben Raheem Sterling en Ben Chilwell de boodschap gekregen dat er voor hen geen toekomst meer is op Stamford Bridge.