Kolderiek moment: doelman MVV blijft komische blunder bespaard dankzij egoïstische actie

Telstar boekte zondagmiddag een overtuigende 4-0 zege op MVV Maastricht in de Keuken Kampioen Divisie. Jayden Turfkruier werd met twee zeer fraaie treffers de man van de wedstrijd. De score had echter nog hoger uit kunnen vallen. Na een kolderiek moment werd een treffer van Youssef El Kachati echter afgekeurd.

Telstar leek na een openingstreffer van Turfkruier met een minimale voorsprong de rust in te gaan. Luttele minuten voor het einde van de eerste helft kregen de Velsenaren toch nog de uitgelezen kans om de marge te verdubbelen.

MVV was bij een hoekschop met veel spelers in de zestien van Telstar te vinden maar moest vervolgens in de achteruit nadat de bal uit de doelmond van de thuisploeg werd weggewerkt.

Lars Schenk verloor als laatste verdediger van MVV een kopduel, waarna zijn uitkomende doelman Romain Matthys de enige was die de counter van Telstar nog kon stoppen. De sluitpost gleed echter uit en ging onder de bal door, waardoor Tyrese Noslin een vrije doortocht had richting een leeg doel.

Een geldig doelpunt bleef uiteindelijk uit, hetgeen te wijten was aan El Kachati, die de bal van Noslin afsnoepte maar in buitenspelpositie stond. De egoïstische actie van El Kachati bleek zo de redding voor Matthys te zijn.

Telstar liep in het tweede bedrijf echter alsnog uit naar een afgetekende overwinning. Mees Kaandorp, nogmaals Turfkruier en Zakaria Eddahchouri bepaalden de eindstand op 4-0.

Door de ruime zege is Telstar nu gedeeld koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De Graafschap heeft na vijf competitieduels eveneens tien punten en een doelsaldo van +4.



